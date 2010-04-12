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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54
edvardd написав: zorka написав:Yuri_T
по ,75 даже не готовы
да ладно, я недавно сдал [b]450
[/b] по ,75 на "хлебушек"
Кицька з такими обсягами не працює.
От коли в сумі обміну буде 5 цифр,тоді приходьте.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:03
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
12:45 27.8800 27.9200
12:40 27.8600 27.9000
12:35 27.8400 27.8900
12:30 27.8200 27.8700
вверх ....
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:04
rasmus написав:
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА 12:45 27.8800 27.9200 12:40 27.8600 27.9000 12:35 27.8400 27.8900 12:30 27.8200 27.8700 вверх ....
+*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:05
Alex2006 написав:
Аж сердце сжимается, когда вижу, как коробит баксодержателей от падения курса
Отнюдь.
Наоборот.
Радует. Что в стране все налаживается. Слава Богу! И вы богатейте. И мы ведь тоже продолжим богатеть вместе с вами. Один народ - одна судьба. Богатый народ - богатая страна. А раз богатая страна, значит и красивая. Мы же все хотим жить в красивой стране. Так чи ні?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07
Alex2007 написав:
на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно.
Цікаво - чому НБУ не діє.Курс виріс на 30 копійок.
В минулому році один раз була подібна ситуація.Спочатку курс стрімко падав,НБУ вийшов з покупкою,потім курс почав зростати і НБУ вийшов з продажем.
І все на протязі одного дня.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:10
tea написав: Alex2007 написав:
на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно.
Цікаво - чому НБУ не діє.Курс виріс на 30 копійок.
В минулому році один раз була подібна ситуація.Спочатку курс стрімко падав,НБУ вийшов з покупкою,потім курс почав зростати і НБУ вийшов з продажем.
І все на протязі одного дня.
Значит уверен ,что завтра также уйдет вниз
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:11
tea написав: Alex2007 написав:
на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно.
Цікаво - чому НБУ не діє.Курс виріс на 30 копійок.
В минулому році один раз була подібна ситуація.Спочатку курс стрімко падав,НБУ вийшов з покупкою,потім курс почав зростати і НБУ вийшов з продажем.
І все на протязі одного дня.
Хто його знає - може зараз продає те, що зранку купив, тим, хто вранці йому продав.
пізніше дізнаймось.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14
Alex2007 написав:
на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно.
Цей ребус треба розгадати, довідковий 27,6684. То для чого Регулятор це відтворює, такі коливання?Сьогодні погашення по ОВДП 6млрд., завтра можуть опинитися на МБ, можливо що є побоювання, якщо курс буде низький, то цей об*єм піде на попит валюти. А так зараз задрав котирування, переївши трохи, сподівається, що гравці спрямують цю гривню знову в ОВДП.
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