Кицька з такими обсягами не працює.
От коли в сумі обміну буде 5 цифр,тоді приходьте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:03
Re: Валютный рынок в контексте
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
12:45 27.8800 27.9200
12:40 27.8600 27.9000
12:35 27.8400 27.8900
12:30 27.8200 27.8700
вверх ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:04
+
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:05
Отнюдь.
Наоборот. Радует. Что в стране все налаживается. Слава Богу! И вы богатейте. И мы ведь тоже продолжим богатеть вместе с вами. Один народ - одна судьба. Богатый народ - богатая страна. А раз богатая страна, значит и красивая. Мы же все хотим жить в красивой стране. Так чи ні?
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07
Цікаво - чому НБУ не діє.Курс виріс на 30 копійок.
В минулому році один раз була подібна ситуація.Спочатку курс стрімко падав,НБУ вийшов з покупкою,потім курс почав зростати і НБУ вийшов з продажем.
І все на протязі одного дня.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:10
Значит уверен ,что завтра также уйдет вниз
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:11
Хто його знає - може зараз продає те, що зранку купив, тим, хто вранці йому продав.
пізніше дізнаймось.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14
Цей ребус треба розгадати, довідковий 27,6684. То для чого Регулятор це відтворює, такі коливання?Сьогодні погашення по ОВДП 6млрд., завтра можуть опинитися на МБ, можливо що є побоювання, якщо курс буде низький, то цей об*єм піде на попит валюти. А так зараз задрав котирування, переївши трохи, сподівається, що гравці спрямують цю гривню знову в ОВДП.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:15
Re: Валютный рынок в контексте
Красиво сегодня нбу наказал тех, кто ждал дна) интересно сколько он выкупил по 27,60.
Киев в 10.30 утра продавал по 27.73, сейчас уже покупают по 27.80. Вяло реагируют, погода у нас не лётная )
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:15
Re: Валютный рынок в контексте
По результатам 2018 г. украинский аграрный экспорт вырос более чем на $880 млн по сравнению с 2017 г. и достиг нового рекорда — $18,8 млрд. За этот период ощутимо увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и Евросоюза. Украинский аграрный экспорт в страны Азии превысил $8 млрд, а в страны ЕС мы экспортировали в 2018 г. аграрных и пищевых продуктов на более $6,3 млрд», — заместитель министра Ольга Трофимцева.
крупнейшими покупателями украинских аграрных и пищевых продуктов в 2018 г. стали:
Индия — было экспортировано продукции АПК более чем на $1,8 млрд;
Китай — $1,2 млрд;
Нидерланды — $1,2 млрд;
Испания — $1,04 млрд;
Египет — $888,7 млн.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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