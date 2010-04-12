Додано: Сер 23 січ, 2019 13:18

Привет из Днепра-10



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Довольно рано, около 10.05 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили ожидания снижения, опустившись на указанное время к 27,60/27,65 UAH/USD на фоне преобладания продаж СКВ.



Чуть погодя рынок изрядно встревожил регулятора появившимися котировками доллара по 27,54/27,59 UAH/USD.



Откат произошел, несмотря на пролонгацию расширения гривневой ликвидности, на которую указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн.

В среду на рынок поступила двойная порция внешнеторгового выторга, в этом все дело.



Раннее появление на межбанке регулятора с гривневой интервенцией с платформы Matching по 27,60 UAH/USD обеспечило отскок курса «американца» до 27,62/27,67 UAH/USD по состоянию на 10.26 Киева.



Регулятор агрессивной и ранней покупкой СКВ на межбанке задал восходящий ее тренд к немалой радости экспортеров, которым сегодня предстоят объемные обязательные продажи доллара. По состоянию на 10.35 курс безналичного «американца» вырос к 27,65/27,70 UAH/USD.



Впрочем, со слов непосредственных участников торгов, регулятору немного погодя оказали помощь скупавшие валюту нерезиденты.



Распродавшиеся накануне «варяги» интенсивно скупали СКВ, сумев поднять ее цену на межбанке около 11.02 Киева до 27,67/27,72 UAH/USD.



Реагируя на покупки доллара нерезидентами, экспортеры начали придерживать валюту, обеспечивая ее рост к 27,71/27,76 UAH/USD по состоянию на 11.12 Киева.



К 11.29 котировки доллара на межбанке замедлили рост, сумев, однако, добраться к этому часу до цифры 27,72/27,77 UAH/USD.



Дополуденный курсовой «медвежий адреналин», сменившийся восходящим трендом в безналичной паре доллар-гривня, сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



С 11.40 началась новая волна роста курса безналичного «американца», вызванная недостаточными объемами предложения СКВ со стороны увлекшимися «придержками» валюты экспортерами. Эти «мероприятия» способствовали рост курса «американца» до 27,76/27,81 UAH/USD по состоянию на 11.53 Киева.



Около 12.16 котировки безналичного доллара, сохранив рост, поднялись к 27,80/27,85 UAH/USD. «Очевидно, экспортеры нагуляли аппетит… да и нерезиденты тоже горазды аккумулировать валюту, восполнив потери предыдущего дня», -

заметил наш гуру.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6684 UAH/USD, потеряв 24,42 коп.



По состоянию на 12.38 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,83/27,87 UAH/USD. «Похоже, сами себя на межбанке напугали», - констатировал наш консультант.



Наконец, около 13.15 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,88/27,90 UAH/USD.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 января с уровней: доллар – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 22 января по обеим позициям упал на 01,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1360, оставшись на этой же отметке на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали консолидацию действующих цен на отметке: доллар - 27,73/27,80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, низкая.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменился равновесной торговлей. При этом действующие цены немного выросли, реагируя на восходящий тренд «зеленого» безнала: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,78/27,84 UAH/USD, евро – 31,65/31,73 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,415 UAH/RUB, Киев опт 27,67/27,77 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,67/27,77 UAH/USD, евро (опт) 31,65/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,65/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,65/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 27,73/27,80 UAH/USD, розница – 27,70/27,87 UAH/USD; Запорожье – 27,65/27,80 UAH/USD; евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,415 RUB/USD.



Длинные выходные в США (21-го Америка отмечала день Мартина Лютера Кинга) в комплекте с «дежурным» мероприятием Минфина Украины по размещению гривневых и валютных ОВГЗ, нарушили «плавный» ход валютных торгов отечественного валютного межбанка.



Изрядная доходность гривневых ОВГЗ в комплекте с дефицитом покупателей СКВ на вторничной сессии валютного межбанка качнули валютный рынок вниз, пролонгировав этот процесс на старте сессии 23 января. Локальные «низы» котировок безналичного «американца», ставшие следствием появления на рынке двойной порции экспортной выручки, а также пролонгации сброса СКВ ради гривни, которую надлежало внести за приобретенные накануне гособлигации, призвала на межбанк НБУ, который уже на старте сессии смог выкупит до $50,0 млн. лишней долларовой ликвидности в свои «закрома».

Немного позже на рынок вышли нерезиденты, валютные «погреба» которых опустели накануне азартными продажами доллара ради гривни «для вкусных ОВГЗ», инициировав покупки доллара, не особенно «заморачиваясь» динамичным его подорожанием. Последнее в значительной степени стало следствием «придержек» валюты экспортерами, которые хотели расстаться с двойной порцией СКВ, подлежащей обязательной продаже.

Совместными усилиями «жадные» экспортеры и «богатенькие» «варяги» постарались вернуть цену безналичного «американца» по сути на уровни предыдущего торгового дня.



Ажиотажный спрос на гривневые ОВГЗ, высокая доходность которых не сопровождается ощутимой девальвацией гривни вызывают подозрение в откровенной игре киевских финансовых властей на стороне нерезидентов, которые во время репатриации этих высоких дивидендов получают дополнительные курсовые бонусы, скупая валюту по достаточно низким ценам.



Более жесткий вариант подобного подхода наблюдался в Украине в апреле 2005 года на фоне «рукотворной» ревальвации гривни стараниями популистки Тимошенко.



Возвращаясь к теме валютного рынка, нельзя не отметить, что все-таки посредством этих неуклюжих движений Минфина и регулятора с одной стороны пытаются наложить заплаты на бюджет, с другой, дают возможность регулятору пополнить «с рынка» свои резервы.



Рискнет предположить возвращение рынка «зеленого» безнала в русло более-менее спокойных торгов, который на самом финише января могут прерваться активным спросом на доллар со стороны импортеров, а дебют февраля ознаменуется очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.



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