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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:17
Перес де Куэльяр написав: Vitalych-new написав: Перес де Куэльяр написав:
Добра нагода злити зеленого вище, ріст захлинеться і повернемось на 27.65. Це розуміють гравці і незабаром продовжать позбуватися американця поки трохи відросли.
может уже хватит этих вербальных интервенций здесь, на форуме ?
айда на улицу - сливайте всю свою зелень пока "дорого"
Ходімо друже. А але ж воно так і буде.
то без меня - я на такие вбросы не ведусь, да и подавляющее большинство читающих этот форум тоже
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Vitalych-new
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:18
Привет из Днепра-10
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Довольно рано, около 10.05 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили ожидания снижения, опустившись на указанное время к 27,60/27,65 UAH/USD на фоне преобладания продаж СКВ.
Чуть погодя рынок изрядно встревожил регулятора появившимися котировками доллара по 27,54/27,59 UAH/USD.
Откат произошел, несмотря на пролонгацию расширения гривневой ликвидности, на которую указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн.
В среду на рынок поступила двойная порция внешнеторгового выторга, в этом все дело.
Раннее появление на межбанке регулятора с гривневой интервенцией с платформы Matching по 27,60 UAH/USD обеспечило отскок курса «американца» до 27,62/27,67 UAH/USD по состоянию на 10.26 Киева.
Регулятор агрессивной и ранней покупкой СКВ на межбанке задал восходящий ее тренд к немалой радости экспортеров, которым сегодня предстоят объемные обязательные продажи доллара. По состоянию на 10.35 курс безналичного «американца» вырос к 27,65/27,70 UAH/USD.
Впрочем, со слов непосредственных участников торгов, регулятору немного погодя оказали помощь скупавшие валюту нерезиденты.
Распродавшиеся накануне «варяги» интенсивно скупали СКВ, сумев поднять ее цену на межбанке около 11.02 Киева до 27,67/27,72 UAH/USD.
Реагируя на покупки доллара нерезидентами, экспортеры начали придерживать валюту, обеспечивая ее рост к 27,71/27,76 UAH/USD по состоянию на 11.12 Киева.
К 11.29 котировки доллара на межбанке замедлили рост, сумев, однако, добраться к этому часу до цифры 27,72/27,77 UAH/USD.
Дополуденный курсовой «медвежий адреналин», сменившийся восходящим трендом в безналичной паре доллар-гривня, сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
С 11.40 началась новая волна роста курса безналичного «американца», вызванная недостаточными объемами предложения СКВ со стороны увлекшимися «придержками» валюты экспортерами. Эти «мероприятия» способствовали рост курса «американца» до 27,76/27,81 UAH/USD по состоянию на 11.53 Киева.
Около 12.16 котировки безналичного доллара, сохранив рост, поднялись к 27,80/27,85 UAH/USD. «Очевидно, экспортеры нагуляли аппетит… да и нерезиденты тоже горазды аккумулировать валюту, восполнив потери предыдущего дня», -
заметил наш гуру.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6684 UAH/USD, потеряв 24,42 коп.
По состоянию на 12.38 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,83/27,87 UAH/USD. «Похоже, сами себя на межбанке напугали», - констатировал наш консультант.
Наконец, около 13.15 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,88/27,90 UAH/USD.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 января с уровней: доллар – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 22 января по обеим позициям упал на 01,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1360, оставшись на этой же отметке на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос и офера потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали консолидацию действующих цен на отметке: доллар - 27,73/27,80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, низкая.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменился равновесной торговлей. При этом действующие цены немного выросли, реагируя на восходящий тренд «зеленого» безнала: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,78/27,84 UAH/USD, евро – 31,65/31,73 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,415 UAH/RUB, Киев опт 27,67/27,77 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,67/27,77 UAH/USD, евро (опт) 31,65/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,65/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,65/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 27,73/27,80 UAH/USD, розница – 27,70/27,87 UAH/USD; Запорожье – 27,65/27,80 UAH/USD; евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,415 RUB/USD.
Длинные выходные в США (21-го Америка отмечала день Мартина Лютера Кинга) в комплекте с «дежурным» мероприятием Минфина Украины по размещению гривневых и валютных ОВГЗ, нарушили «плавный» ход валютных торгов отечественного валютного межбанка.
Изрядная доходность гривневых ОВГЗ в комплекте с дефицитом покупателей СКВ на вторничной сессии валютного межбанка качнули валютный рынок вниз, пролонгировав этот процесс на старте сессии 23 января. Локальные «низы» котировок безналичного «американца», ставшие следствием появления на рынке двойной порции экспортной выручки, а также пролонгации сброса СКВ ради гривни, которую надлежало внести за приобретенные накануне гособлигации, призвала на межбанк НБУ, который уже на старте сессии смог выкупит до $50,0 млн. лишней долларовой ликвидности в свои «закрома».
Немного позже на рынок вышли нерезиденты, валютные «погреба» которых опустели накануне азартными продажами доллара ради гривни «для вкусных ОВГЗ», инициировав покупки доллара, не особенно «заморачиваясь» динамичным его подорожанием. Последнее в значительной степени стало следствием «придержек» валюты экспортерами, которые хотели расстаться с двойной порцией СКВ, подлежащей обязательной продаже.
Совместными усилиями «жадные» экспортеры и «богатенькие» «варяги» постарались вернуть цену безналичного «американца» по сути на уровни предыдущего торгового дня.
Ажиотажный спрос на гривневые ОВГЗ, высокая доходность которых не сопровождается ощутимой девальвацией гривни вызывают подозрение в откровенной игре киевских финансовых властей на стороне нерезидентов, которые во время репатриации этих высоких дивидендов получают дополнительные курсовые бонусы, скупая валюту по достаточно низким ценам.
Более жесткий вариант подобного подхода наблюдался в Украине в апреле 2005 года на фоне «рукотворной» ревальвации гривни стараниями популистки Тимошенко.
Возвращаясь к теме валютного рынка, нельзя не отметить, что все-таки посредством этих неуклюжих движений Минфина и регулятора с одной стороны пытаются наложить заплаты на бюджет, с другой, дают возможность регулятору пополнить «с рынка» свои резервы.
Рискнет предположить возвращение рынка «зеленого» безнала в русло более-менее спокойных торгов, который на самом финише января могут прерваться активным спросом на доллар со стороны импортеров, а дебют февраля ознаменуется очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:24
Николаев ПОВы
27.70(+5коп) / 27.95(+10коп)
Спред расширили немного - ловят "оленей" по .95 со слов валютчиков.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:33
Интересно ? А волютчик может быть Аленем ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:35
sani_2012 валютчик без клиентов превращается в оленя сам.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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vitaliian
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:42
Alex2007 написав:
Хто його знає - може зараз продає те, що зранку купив, тим, хто вранці йому продав.
пізніше дізнаймось.
Так и должно быть. Это суть финансового капитализма - финансовая движуха. Это рост добавленной стоимости, это рост ВВП, это рост вашего благосостояния …
Посмотрите на финансовые рынки развитых стран - там ежедневно двигают фондовые активы, финансовые инструменты и валюты на многие десятки триллионов. И какую экономику, какую дельту, какой рост ВВП они за счет этого имеют, сколько людей за счет этого красиво живет!
Смотрите, придумали цацку, айфон. Продают, зарабатывают. Но не в самом товаре главное. А главное в том, что начали двигать вокруг этой цацки акции. И сразу появился дополнительный триллион! Нате, берите, юзайте, удовлетворяйте ваши растущие потребности...
А вы вокруг вашего товара акции и капитал не двигаете!
Qwerty имеет товар - кукурузу - просто продает её и получает копейки. А если бы двигал вокруг этой же кукурузы акции, фьючерсы, опционы и пр., то имел бы миллиард. И страна бы его в своем ВВП имела. Этот капитал называют еще фиктивным. Он как бы ниоткуда и есть ничто, но на него можно красиво жить, он как на настоящий. А Qwerty получает за свою кукурузу капитал настоящий, но в сотни раз меньше, чем мог бы с помощью фиктивного. И живет в сотни раз хуже, чем мог бы ...
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:51
Запорожье повы ,75-,85
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:56
Спостерігаємо за Банками.Альфа, Укрсоц і Агріколь навіть знизили котирування, не реагуючи на динаміку МБ.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:07
sani_2012 написав:
Интересно ? А волютчик может быть Аленем ?*Відправлено з Чату
Спочатку треба дати тлумачення терміну "Алєнь".
Якщо Ви мали на увазі - чи може валютчик "попасти" на курсі,то теоретично може.
Колись О_О "взувала" Гагаріна по самі гланди.
Сиділа тут,чекала гарного курса,мерщій взувала роліки і загружала Гагаріна доларом на всю гривню.
Гагарін боявся її візиту,як Перес боїться куклуксклана.
Доречі,О_О і в кінці листопада встигла здати долари по 29.40.Правда,вже не Гагаріну,а конкуренту.
Але нерви потім здали і купила по 28.50.Зараз сидить,чухає потилицю і задає собі те питання,що у Вас в повідомленні - чи є О_О Алєнєм?
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