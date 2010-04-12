Додано: Сер 23 січ, 2019 14:22

Сибарит написав: 4x4 написав: В какой части? В какой части?

В той, что при видимых интервенциях Матчинг не используется, по крайней мере, в части функционала, обеспечивающего анонимность В той, что при видимых интервенциях Матчинг не используется, по крайней мере, в части функционала, обеспечивающего анонимность

без иронии

Искатель написав: Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену - это метод "единой цены", а не Matching. Там бид стоял по 27,60 для всех. Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену -Там бид стоял по 27,60 для всех.

Ну, так я и не возражаю против этого тезиса. Я написал, что Matching - это не форма интервенции. Это функционал, посредством которого НБУ осуществляет интервенции, в том числе - по единому курсу. Сссылка на пресс-релиз НБУ в помощь.Вот исходное сообщение от уважаемого () Искателя -Интервенция по единому курсу возможна только с использованием функционала Matching, о чем, собственно, Дядя Саша и написал.Далее, по-поводу наличия информации ...Интервенция в виде запроса лучшего курса (которая давала некоторое информационное преимущество банкам из 20-ки перед другими участниками рынка), если верить отчету НБУ, перестала использоваться с апреля прошлого года (перестала использоваться - я имею в виду, что согласно официальному отчету НБУ сделок с использованием этого инструмента не было). Но кто мешает НБУ использовать по этому инструменту аналог вербальной интервенции?Не утверждаю-предполагаю. Может, ноги отсюда растут?опять же, имхо.ЗЫ учитывая, что дилеры довольно плотно общаются, то, даже если НБУ осуществляет интервенцию через аноним... тфу, ты, заразился...через функционал Matching, -имя контрагента становится известно сразу после осуществления операции, и, соответственно, если Папа таки на рынке -об этом в скором времени узнает большинство участников...