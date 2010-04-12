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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 352353354355

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:22

  Сибарит написав:
  4x4 написав:В какой части?

В той, что при видимых интервенциях Матчинг не используется, по крайней мере, в части функционала, обеспечивающего анонимность :)

Ну, так я и не возражаю против этого тезиса. Я написал, что Matching - это не форма интервенции. Это функционал, посредством которого НБУ осуществляет интервенции, в том числе - по единому курсу. Сссылка на пресс-релиз НБУ в помощь.
Вот исходное сообщение от уважаемого (без иронии) Искателя -
  Искатель написав:Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену - это метод "единой цены", а не Matching. Там бид стоял по 27,60 для всех.

Интервенция по единому курсу возможна только с использованием функционала Matching, о чем, собственно, Дядя Саша и написал.
Далее, по-поводу наличия информации ... :)
Интервенция в виде запроса лучшего курса (которая давала некоторое информационное преимущество банкам из 20-ки перед другими участниками рынка), если верить отчету НБУ, перестала использоваться с апреля прошлого года (перестала использоваться - я имею в виду, что согласно официальному отчету НБУ сделок с использованием этого инструмента не было). Но кто мешает НБУ использовать по этому инструменту аналог вербальной интервенции? :) Не утверждаю-предполагаю. Может, ноги отсюда растут? :) опять же, имхо.

ЗЫ учитывая, что дилеры довольно плотно общаются, то, даже если НБУ осуществляет интервенцию через аноним... тфу, ты, заразился... :) через функционал Matching, -имя контрагента становится известно сразу после осуществления операции, и, соответственно, если Папа таки на рынке -об этом в скором времени узнает большинство участников...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:23

  tea написав:Спочатку треба дати тлумачення терміну "Алєнь". Якщо Ви мали на увазі - чи може валютчик "попасти" на курсі,то теоретично може. Колись О_О "взувала" Гагаріна по самі гланди. Сиділа тут,чекала гарного курса,мерщій взувала роліки і загружала Гагаріна доларом на всю гривню. Гагарін боявся її візиту,як Перес боїться куклуксклана. Доречі,О_О і в кінці листопада встигла здати долари по 29.40.Правда,вже не Гагаріну,а конкуренту. Але нерви потім здали і купила по 28.50.Зараз сидить,чухає потилицю і

Шедевральная история ( но поучительная )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:24

Re: Валютный рынок в контексте

Сдулись на моменте ?

МБ "-13" коп после обеда....

Или ещё немного вверх - не всех усадили :)
swodnix
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:25

  4x4 написав:
  Сибарит написав:
  4x4 написав:Matching - это не форма интервенции.

Было у меня подозрение, что с терминологией что-то нетак, но нас же НБУ обманывает: "вибір найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти (Matching)"
Расставьте, пожалуйста, точки над Ё :)

Пошлю Вас, пожалуй... к первоисточнику :) :) :)
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838


Коллега абсолютно прав, но...
В Нацбанке любят называть "матчингом" конкретно "запрос лучшего курса". А в случае интервенции по "единой цене" - выделяют это отдельно.
В результате тоже отошлю к источнику информации:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903
В табличке четко видно, что отдельно колонка Matching (речь идет именно о запросе лучшего курса) и отдельно "Единый курс"(т.е. единая цена).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:29

Re: Валютный рынок в контексте

27 будет сильнейшим уровнем сопротивления даже к лету.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

Космонавта попускає вже 27.83/27.93
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:43

  Искатель написав:Коллега абсолютно прав, но...
В Нацбанке любят называть "матчингом" конкретно "запрос лучшего курса". А в случае интервенции по "единой цене" - выделяют это отдельно.
В результате тоже отошлю к источнику информации:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903
В табличке четко видно, что отдельно колонка Matching (речь идет именно о запросе лучшего курса) и отдельно "Единый курс"(т.е. единая цена).

Не-а... :)Ошибаетесь насчет "матчинга" и "запроса лучшего курса" :) "Запит найкращої ціни" - это не одно и то же, что и "вибір найкращої ціни". Именно поэтому "Інтервенції за найкращим курсом" и разделена на две составляющие, с выделение операции посредством функционала Matching. Первое - это запрос к конкретным банкам по отдельности (и не факт, что по итогу запроса будет сделка), второе - это обязательно сделка, посредством функционала Matching. Вам нужно, чтобы в колонке "Інтервенціі за єдиним курсом" было добавлено волшебное слово Matching? :) Тогда встречный вопрос -как НБУ может провести интервенцию по единому курсу, минуя "матчинг"?
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:46

Веселые горки тут творятся))
С утра некоторые обменки по Киеву на радостях прием ставили 50 , к обеду переставили )

НБУ вчера купил валюты на 1 612 млн грн.
Вчера нерезы на 100 млн.грн купили гривныевых ОВГЗ, это на вторичном рынке ,не у Минфина. С Минфином расчет сегодня происходит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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