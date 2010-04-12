В той, что при видимых интервенциях Матчинг не используется, по крайней мере, в части функционала, обеспечивающего анонимность
Ну, так я и не возражаю против этого тезиса. Я написал, что Matching - это не форма интервенции. Это функционал, посредством которого НБУ осуществляет интервенции, в том числе - по единому курсу. Сссылка на пресс-релиз НБУ в помощь. Вот исходное сообщение от уважаемого (без иронии) Искателя -
Искатель написав:Дядя Саша, я дико извиняюсь. Когда вот так выставляют явную цену - это метод "единой цены", а не Matching. Там бид стоял по 27,60 для всех.
Интервенция по единому курсу возможна только с использованием функционала Matching, о чем, собственно, Дядя Саша и написал. Далее, по-поводу наличия информации ... Интервенция в виде запроса лучшего курса (которая давала некоторое информационное преимущество банкам из 20-ки перед другими участниками рынка), если верить отчету НБУ, перестала использоваться с апреля прошлого года (перестала использоваться - я имею в виду, что согласно официальному отчету НБУ сделок с использованием этого инструмента не было). Но кто мешает НБУ использовать по этому инструменту аналог вербальной интервенции? Не утверждаю-предполагаю. Может, ноги отсюда растут? опять же, имхо.
ЗЫ учитывая, что дилеры довольно плотно общаются, то, даже если НБУ осуществляет интервенцию через аноним... тфу, ты, заразился... через функционал Matching, -имя контрагента становится известно сразу после осуществления операции, и, соответственно, если Папа таки на рынке -об этом в скором времени узнает большинство участников...
tea написав:Спочатку треба дати тлумачення терміну "Алєнь". Якщо Ви мали на увазі - чи може валютчик "попасти" на курсі,то теоретично може. Колись О_О "взувала" Гагаріна по самі гланди. Сиділа тут,чекала гарного курса,мерщій взувала роліки і загружала Гагаріна доларом на всю гривню. Гагарін боявся її візиту,як Перес боїться куклуксклана. Доречі,О_О і в кінці листопада встигла здати долари по 29.40.Правда,вже не Гагаріну,а конкуренту. Але нерви потім здали і купила по 28.50.Зараз сидить,чухає потилицю і
Коллега абсолютно прав, но... В Нацбанке любят называть "матчингом" конкретно "запрос лучшего курса". А в случае интервенции по "единой цене" - выделяют это отдельно. В результате тоже отошлю к источнику информации: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903 В табличке четко видно, что отдельно колонка Matching (речь идет именно о запросе лучшего курса) и отдельно "Единый курс"(т.е. единая цена).
Искатель написав:Коллега абсолютно прав, но... В Нацбанке любят называть "матчингом" конкретно "запрос лучшего курса". А в случае интервенции по "единой цене" - выделяют это отдельно. В результате тоже отошлю к источнику информации: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903 В табличке четко видно, что отдельно колонка Matching (речь идет именно о запросе лучшего курса) и отдельно "Единый курс"(т.е. единая цена).
Не-а... Ошибаетесь насчет "матчинга" и "запроса лучшего курса" "Запит найкращої ціни" - это не одно и то же, что и "вибір найкращої ціни". Именно поэтому "Інтервенції за найкращим курсом" и разделена на две составляющие, с выделение операции посредством функционала Matching. Первое - это запрос к конкретным банкам по отдельности (и не факт, что по итогу запроса будет сделка), второе - это обязательно сделка, посредством функционала Matching. Вам нужно, чтобы в колонке "Інтервенціі за єдиним курсом" было добавлено волшебное слово Matching? Тогда встречный вопрос -как НБУ может провести интервенцию по единому курсу, минуя "матчинг"?