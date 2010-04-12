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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:23
Re: Валютный рынок в контексте
м. Левобережная 27,75/27,85-90
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:25
Вот интересная новость
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:02
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,28 коп., на торгах среды укрепился на 19,21 коп., оказавшись на уровне 27,7037 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 24,42 коп., составил 27,6684 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 января с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, обвалилась к 27,54/27,59 UAH/USD под давлением двойной порции обязательных продаж части поступившей на счета экспортеров выручки, а также пролонгации сброса СКВ участниками вторничного аукциона Минфина по размещению гривневые ОВГЗ на изрядную сумму 9,78 млрд. грн. Расчеты за «казенные» облигации продолжались 23-го, заставляя покупателей бумаг менять доллары на гривню.
Падение курса безналичного «американца» встревожило регулятор, который оперативно появился на межбанке с гривневой интервенцией. Выкупив с рынка до $50,0 млн. избыточной СКВ-ликвидности, НБУ заморозил коррекцию американца». Последний стал объектом внимания нерезидентов, которые накануне принимали активное участие в аукционе Минфина, потратив на конвертации доллара в гривню практически все свои валютные резервы. Теперь на фоне локальных курсовых низов «варяги» решили восполнить свои потери, выкупая доллар у экспортеров. Состояние гривневой ликвидности, если верить выросшим остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн., позволяло это сделать нездешним инвесторам.
Экспортеры, обнаружив эту тенденцию, стараясь заработать на этом, начали придерживать валюту, формируя «рукотворный» «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня, который стартовал с уровня 27,62/27,67 UAH/USD около 10.24 и затянулся до самого обеденного перерыва, когда «американец» на межбанке вырос к 27,88/27,90 UAH/USD по состоянию на 13.15 Киева.
Эти цены оставались действующими до 14.35. С этого часа стартовала «порционная» (поэтапная) коррекция СКВ, уронившая доллар к 27,80/27,84 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.
В дальнейшем пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизилась на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.
На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 23 января.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7037 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,7037 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 23 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 23 января, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанке из-за длинных выходных в США появилась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.
Во-вторых, СКВ продолжали продавать ради гривни участники вторничного аукциона по размещению гривневых ОВГЗ. Платежи за приобретенные бумаги продолжались и в среду.
В-третьих, за исключением НБУ и нерезидентов, на межбанке отсутствовали системные покупатели валюты.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в среду рынок безналичной пары доллар – гривня стал еще более «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.
Во-вторых, 23-го на межбанке появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.
В-третьих, в торгах среды принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на изрядную по нынешним временам сумму до $50,0 млн.
Дата: 23 января 2019 г. 16.25
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,80-82/27,88-90 UAH/USD (с утра – 27,70/27,85 UAH/USD, к полудню - 27,78-80/27,85-87 UAH/USD)
€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и высокой волатильностью из-за обвала курса безналичного доллара на межбанке в дебюте сессии.
До полудня, не без участия разворота тренда рынка безналичной пары доллар-гривня вверх, ситуация на наличном рынке Днепра начала постепенно выравниваться, предпринимая попытки к росту наличного «американца».
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня.
Послеобеденное замедление подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено достаточно высокой курсовой динамикой, которая, как известно, «не нравится» клиентам, а также снегопадом, затруднявшему работу транспорта.
Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, однако, он не спас обороты местного рынка от потерь – ликвидность, заслужив от оптовиком Днепра «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.
Дата: 23 января 2019 г. 16.15
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,77/27,87 UAH/USD (с утра 27,67/27,77 UAH/USD, к полудню 27,73/27,80 0UAH/USD)
€ 31,68/31,80 UAH/EUR (с утра 31,65/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,60/31,75 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный, но «адреналиновый».
До полудня в столице сохраняется равновесие спроса и оферов, которое поддерживается «ненавязчивым» повышением действующих цен, сообразно восходящему тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.
Напряжение и волатильность понизились. Работу столичного рынка затрудняют пробки на дорогах.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали консолидацию действующих цен на отметке: доллар - 27,73/27,80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, низкая.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «бычья» динамика в парах доллар-гривня и евро-гривня. Кроме того, рост наличных СКВ сопровождался сохранением равновесия спроса и предложения.
Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, и это отчасти способствовало незначительному росту оборотов: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «четверку с минусом», ликвидность сессии 23-го немного улучшила показатели предыдущей сессии.
Дата: 23 января 2019 г. 16.41
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра - 27,65/27,80 UAH/USD, к полудню – 27,75/27,85 UAH/USD)
€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,50/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
До полудня это настроение трансформировалось, сменяясь относительным равновесием покупок и продаж на фоне подорожания работавшихся валют, сообразно восходящему тренду пары доллар-гривня на межбанке.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменился равновесной торговлей. При этом действующие цены немного выросли, реагируя на восходящий тренд «зеленого» безнала: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья ситуация не изменилась: по-прежнему шла низколиквидная двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, позволяя местным дилерам не ревизовать действующие долларовые цены.
Итоговый баланс спрос/предложение не спас обороты запорожского рынка – как и накануне они оказались «слабыми», заслужив «тройку» и повторив показатели предыдущей сессии.
Дата: 23 января 2019 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,83/27,88 UAH/USD (с утра - 27,78/27,84 UAH/USD, к полудню - 27,81/27,86 UAH/USD)
€ – 31,67/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,73 UAH/EUR, к полудню - 31,64/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)
US
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:31
Проводились, и, если не ошибаюсь, последняя такая интервенция была, когда банковскую систему "Петя" посетил. Замечу однако, что НБУ при проведении такой интервенции, как минимум, оглашал ее параметры на своей страничке в Рейтерсе. Интервенция по единому курсу в старом виде подразумевала сбор заявок от банков на участие. И, если не ошибаюсь, таки посредством системы ВалКли...
Однако не буду настаивать на своей точке зрения, оставшись, тем не менее, при своем мнении
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:56
Ну, вот сегодня Нацбанк выставил бид на 27,60 - это что было, не интервенция по единому курсу?
Ладно, мы копанием вглубь совсем народ запутаем...
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:12
Интервенция по единому курсу, но через функционал Matching
Дальнейшее обсуждение (если есть желание) предлагаю перенести в приват .
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:16
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:22
Можем продолжить и здесь, если обсуждение поднятой темы интересно.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:33
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:38
Re: Валютный рынок в контексте
Что за ерунда была,когда очумелый НБУ в конце декабря замутил 27.30,своим наглым и туповатым не выкупом валюты от Минфина?
А теперь рогами упирается и толкает под 28,печатая ведёрки с "бумажкой"?
Зачем было шоу тогда и сейчас,всё равно придётся плыть многониже,к чему эти концерты?
Всё равно верю в покращення перед вторым туром,27.80 это плевок в лицо оптимистам!)))
Бис банк,растянул до 5-го размера глаз маржу:
USD 27.70 27.90
EUR 31.50 31.75.
После такого МБ,наверное я на их месте,сделал бы тоже самое))
В долгосрочной перспективе конечно всё не очень радужно...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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