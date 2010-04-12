Додано: Сер 23 січ, 2019 16:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,28 коп., на торгах среды укрепился на 19,21 коп., оказавшись на уровне 27,7037 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 24,42 коп., составил 27,6684 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 января с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, обвалилась к 27,54/27,59 UAH/USD под давлением двойной порции обязательных продаж части поступившей на счета экспортеров выручки, а также пролонгации сброса СКВ участниками вторничного аукциона Минфина по размещению гривневые ОВГЗ на изрядную сумму 9,78 млрд. грн. Расчеты за «казенные» облигации продолжались 23-го, заставляя покупателей бумаг менять доллары на гривню.



Падение курса безналичного «американца» встревожило регулятор, который оперативно появился на межбанке с гривневой интервенцией. Выкупив с рынка до $50,0 млн. избыточной СКВ-ликвидности, НБУ заморозил коррекцию американца». Последний стал объектом внимания нерезидентов, которые накануне принимали активное участие в аукционе Минфина, потратив на конвертации доллара в гривню практически все свои валютные резервы. Теперь на фоне локальных курсовых низов «варяги» решили восполнить свои потери, выкупая доллар у экспортеров. Состояние гривневой ликвидности, если верить выросшим остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн., позволяло это сделать нездешним инвесторам.



Экспортеры, обнаружив эту тенденцию, стараясь заработать на этом, начали придерживать валюту, формируя «рукотворный» «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня, который стартовал с уровня 27,62/27,67 UAH/USD около 10.24 и затянулся до самого обеденного перерыва, когда «американец» на межбанке вырос к 27,88/27,90 UAH/USD по состоянию на 13.15 Киева.

Эти цены оставались действующими до 14.35. С этого часа стартовала «порционная» (поэтапная) коррекция СКВ, уронившая доллар к 27,80/27,84 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.



В дальнейшем пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизилась на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 23 января.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7037 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,7037 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 23 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 января, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке из-за длинных выходных в США появилась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, СКВ продолжали продавать ради гривни участники вторничного аукциона по размещению гривневых ОВГЗ. Платежи за приобретенные бумаги продолжались и в среду.



В-третьих, за исключением НБУ и нерезидентов, на межбанке отсутствовали системные покупатели валюты.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в среду рынок безналичной пары доллар – гривня стал еще более «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, 23-го на межбанке появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.



В-третьих, в торгах среды принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на изрядную по нынешним временам сумму до $50,0 млн.





Дата: 23 января 2019 г. 16.25



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,80-82/27,88-90 UAH/USD (с утра – 27,70/27,85 UAH/USD, к полудню - 27,78-80/27,85-87 UAH/USD)

€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и высокой волатильностью из-за обвала курса безналичного доллара на межбанке в дебюте сессии.



До полудня, не без участия разворота тренда рынка безналичной пары доллар-гривня вверх, ситуация на наличном рынке Днепра начала постепенно выравниваться, предпринимая попытки к росту наличного «американца».



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня.



Послеобеденное замедление подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено достаточно высокой курсовой динамикой, которая, как известно, «не нравится» клиентам, а также снегопадом, затруднявшему работу транспорта.



Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, однако, он не спас обороты местного рынка от потерь – ликвидность, заслужив от оптовиком Днепра «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.





Дата: 23 января 2019 г. 16.15

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,77/27,87 UAH/USD (с утра 27,67/27,77 UAH/USD, к полудню 27,73/27,80 0UAH/USD)

€ 31,68/31,80 UAH/EUR (с утра 31,65/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,60/31,75 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный, но «адреналиновый».



До полудня в столице сохраняется равновесие спроса и оферов, которое поддерживается «ненавязчивым» повышением действующих цен, сообразно восходящему тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.

Напряжение и волатильность понизились. Работу столичного рынка затрудняют пробки на дорогах.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали консолидацию действующих цен на отметке: доллар - 27,73/27,80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, низкая.

После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «бычья» динамика в парах доллар-гривня и евро-гривня. Кроме того, рост наличных СКВ сопровождался сохранением равновесия спроса и предложения.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, и это отчасти способствовало незначительному росту оборотов: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «четверку с минусом», ликвидность сессии 23-го немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 23 января 2019 г. 16.41



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра - 27,65/27,80 UAH/USD, к полудню – 27,75/27,85 UAH/USD)

€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,50/31,70 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



До полудня это настроение трансформировалось, сменяясь относительным равновесием покупок и продаж на фоне подорожания работавшихся валют, сообразно восходящему тренду пары доллар-гривня на межбанке.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменился равновесной торговлей. При этом действующие цены немного выросли, реагируя на восходящий тренд «зеленого» безнала: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья ситуация не изменилась: по-прежнему шла низколиквидная двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, позволяя местным дилерам не ревизовать действующие долларовые цены.



Итоговый баланс спрос/предложение не спас обороты запорожского рынка – как и накануне они оказались «слабыми», заслужив «тройку» и повторив показатели предыдущей сессии.





Дата: 23 января 2019 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,83/27,88 UAH/USD (с утра - 27,78/27,84 UAH/USD, к полудню - 27,81/27,86 UAH/USD)

€ – 31,67/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,73 UAH/EUR, к полудню - 31,64/31,72 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)



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