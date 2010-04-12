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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 354355356357

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:12

У меня вопрос : А что важней фундамент или анализ ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлень: 169
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:15

Или в каждое время определённый вид работает ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлень: 169
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:24

Не ради корыстных целей , а как наука ( хотел бы разобраться )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлень: 169
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  #<1 ... 354355356357
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