У меня вопрос : А что важней фундамент или анализ ?
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:12
У меня вопрос : А что важней фундамент или анализ ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:15
Или в каждое время определённый вид работает ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:24
Не ради корыстных целей , а как наука ( хотел бы разобраться )
*Відправлено з Чату
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