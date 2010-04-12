Додано: Сер 23 січ, 2019 20:36

trololo написав: somilitark написав: Всё равно верю в покращення перед вторым туром,27.80 это плевок в лицо оптимистам! Всё равно верю в покращення перед вторым туром,27.80 это плевок в лицо оптимистам!



а раньше заявлял, что 27-50 не будет уже никада а раньше заявлял, что 27-50 не будет уже никада

Глобально нам писец,но с отскоками и возможно периодами стабильности,если оставить всё как есть,то будем в таком же как сейчас болоте наверное навсегда.Так вот передышку нам дало решение Лондоского суда,что не надо отдавать почти 4 ярда по кредитам от пу чивокуне,а потом налил МВФ.Это была путёвка властям в выборы,что бы народ Украины сам выбрал себе курс,без давления дефолта на пороге демократического волеизъявления.Так вот я к чему,не бывает на рынке будеттолькодорожать или пропалофсёнассливают,надо понимать стратегию и чувствовать тактику,экономисты,выученные на труде ДСа,а в не в институтах,должны чувствовать жизнь и понимать рынок и делать деньги из верных выводов!Вот например промпроизводство показало ужасное падение в декабре,если посчитать именно настоящий ВВП,а не включать туда производство эл.энергии и поставки тепла,то падение будет ещё более жёсткое и печальное,ибо декабрь 17 был намного теплее 12.18.Кризис на пороге,так что учётную ставку надо ещё повышать и ещё более душить ВВП,печаль и замкнутый круг,но есть форс мажор,это выборы,им надо пользоваться,а не вырывать цитату из текста и бегать шо поп с кадылом в храме,где ты полный НОЛЬЗавтра ожидаю вниз на МБ,ПДВ налили,продаж будет меньше,НБУ будет бояться толкнуть выше 28,роста не должно быть