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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 355356357358>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:12

У меня вопрос : А что важней фундамент или анализ ?

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:15

Или в каждое время определённый вид работает ?

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:24

Не ради корыстных целей , а как наука ( хотел бы разобраться )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:37

Сегодня возмещение ПДВ - 2 855,8 млн грн

С начала месяца - 7,947 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:45

Минфин загоняет деньги мисцевых громад в ОВГЗ ?

https://www.epravda.com.ua/news/2019/01 ... QR9tzKOvv4
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:55

  zzzzzz написав:Минфин загоняет деньги мисцевых громад в ОВГЗ ?

https://www.epravda.com.ua/news/2019/01 ... QR9tzKOvv4


вовсе нет...
выборы на носу
надо , чтобы на местах люди увидели хоть какое-то покращення
поэтому нефик солить деньги на депозитах, пусть пускают их на пользу мисцевим громадам
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:58

prodigy

Это может закончиться скачком инфляции
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:09

  zzzzzz написав:Сегодня возмещение ПДВ - 2 855,8 млн грн

С начала месяца - 7,947 млрд грн

видать завтра ждут ту двойную порцию, которую ждали сегодня...
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:16

  somilitark написав:Всё равно верю в покращення перед вторым туром,27.80 это плевок в лицо оптимистам!


а раньше заявлял, что 27-50 не будет уже никада :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:36

  trololo написав:
  somilitark написав:Всё равно верю в покращення перед вторым туром,27.80 это плевок в лицо оптимистам!


а раньше заявлял, что 27-50 не будет уже никада :)

Глобально нам писец,но с отскоками и возможно периодами стабильности,если оставить всё как есть,то будем в таком же как сейчас болоте наверное навсегда.
Так вот передышку нам дало решение Лондоского суда,что не надо отдавать почти 4 ярда по кредитам от пу чивокуне,а потом налил МВФ.
Это была путёвка властям в выборы,что бы народ Украины сам выбрал себе курс,без давления дефолта на пороге демократического волеизъявления.
Так вот я к чему,не бывает на рынке будеттолькодорожать или пропалофсёнассливают,надо понимать стратегию и чувствовать тактику,экономисты,выученные на труде ДСа,а в не в институтах,должны чувствовать жизнь и понимать рынок и делать деньги из верных выводов!
Вот например промпроизводство показало ужасное падение в декабре,если посчитать именно настоящий ВВП,а не включать туда производство эл.энергии и поставки тепла,то падение будет ещё более жёсткое и печальное,ибо декабрь 17 был намного теплее 12.18.
Кризис на пороге,так что учётную ставку надо ещё повышать и ещё более душить ВВП,печаль и замкнутый круг,но есть форс мажор,это выборы,им надо пользоваться,а не вырывать цитату из текста и бегать шо поп с кадылом в храме,где ты полный НОЛЬ :mrgreen:
Завтра ожидаю вниз на МБ,ПДВ налили,продаж будет меньше,НБУ будет бояться толкнуть выше 28,роста не должно быть :wink: .
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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