У меня вопрос : А что важней фундамент или анализ ?
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:12
У меня вопрос : А что важней фундамент или анализ ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:15
Или в каждое время определённый вид работает ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:24
Не ради корыстных целей , а как наука ( хотел бы разобраться )
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:37
Сегодня возмещение ПДВ - 2 855,8 млн грн
С начала месяца - 7,947 млрд грн
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:45
Минфин загоняет деньги мисцевых громад в ОВГЗ ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:55
вовсе нет...
выборы на носу
надо , чтобы на местах люди увидели хоть какое-то покращення
поэтому нефик солить деньги на депозитах, пусть пускают их на пользу мисцевим громадам
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:09
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:16
а раньше заявлял, что 27-50 не будет уже никада
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:36
Глобально нам писец,но с отскоками и возможно периодами стабильности,если оставить всё как есть,то будем в таком же как сейчас болоте наверное навсегда.
Так вот передышку нам дало решение Лондоского суда,что не надо отдавать почти 4 ярда по кредитам от пу чивокуне,а потом налил МВФ.
Это была путёвка властям в выборы,что бы народ Украины сам выбрал себе курс,без давления дефолта на пороге демократического волеизъявления.
Так вот я к чему,не бывает на рынке будеттолькодорожать или пропалофсёнассливают,надо понимать стратегию и чувствовать тактику,экономисты,выученные на труде ДСа,а в не в институтах,должны чувствовать жизнь и понимать рынок и делать деньги из верных выводов!
Вот например промпроизводство показало ужасное падение в декабре,если посчитать именно настоящий ВВП,а не включать туда производство эл.энергии и поставки тепла,то падение будет ещё более жёсткое и печальное,ибо декабрь 17 был намного теплее 12.18.
Кризис на пороге,так что учётную ставку надо ещё повышать и ещё более душить ВВП,печаль и замкнутый круг,но есть форс мажор,это выборы,им надо пользоваться,а не вырывать цитату из текста и бегать шо поп с кадылом в храме,где ты полный НОЛЬ
Завтра ожидаю вниз на МБ,ПДВ налили,продаж будет меньше,НБУ будет бояться толкнуть выше 28,роста не должно быть .
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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