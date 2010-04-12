Додано: Сер 23 січ, 2019 21:04

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,28 коп., на торгах среды укрепился на 19,21 коп., оказавшись на уровне 27,7037 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 24,42 коп., составил 27,6684 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 23 января с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, обвалилась к 27,54/27,59 UAH/USD под давлением двойной порции обязательных продаж части поступившей на счета экспортеров выручки, а также пролонгации сброса СКВ участниками вторничного аукциона Минфина по размещению гривневые ОВГЗ на изрядную сумму 9,78 млрд. грн. Расчеты за «казенные» облигации продолжались 23-го, заставляя покупателей бумаг менять доллары на гривню.



Падение курса безналичного «американца» встревожило регулятор, который оперативно появился на межбанке с гривневой интервенцией. Выкупив с рынка до $50,0 млн. избыточной СКВ-ликвидности, НБУ заморозил коррекцию американца». Последний стал объектом внимания нерезидентов, которые накануне принимали активное участие в аукционе Минфина, потратив на конвертации доллара в гривню практически все свои валютные резервы. Теперь на фоне локальных курсовых низов «варяги» решили восполнить свои потери, выкупая доллар у экспортеров. Состояние гривневой ликвидности, если верить выросшим остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн., позволяло это сделать нездешним инвесторам.



Экспортеры, обнаружив эту тенденцию, стараясь заработать на этом, начали придерживать валюту, формируя «рукотворный» «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня, который стартовал с уровня 27,62/27,67 UAH/USD около 10.24 и затянулся до самого обеденного перерыва, когда «американец» на межбанке вырос к 27,88/27,90 UAH/USD по состоянию на 13.15 Киева.

Эти цены оставались действующими до 14.35. С этого часа стартовала «порционная» (поэтапная) коррекция СКВ, уронившая доллар к 27,80/27,84 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.



В дальнейшем пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизилась на опустевшем МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 23 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7037 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,7037 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 23 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 января, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке из-за длинных выходных в США появилась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, СКВ продолжали продавать ради гривни участники вторничного аукциона по размещению гривневых ОВГЗ. Платежи за приобретенные бумаги продолжались и в среду.



В-третьих, за исключением НБУ и нерезидентов, на межбанке отсутствовали системные покупатели валюты.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 23 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в среду рынок безналичной пары доллар – гривня стал еще более «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, 23-го на МЕЖБАНКЕ появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.



В-третьих, в торгах среды принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на изрядную по нынешним временам сумму до $50,0 млн.



Наличный рынок, начав торговый день в режиме «за упокой», завершил сессию «во здравие», следуя за стартовавшим с 10.24 Киева «зеленым» ралли валютного межбанка. Подорожание наличного «американца» более динамично шло в дополуденную часть торгов, заметно замедлив рост после обеда. Собственно, в подобном ключе двигались и цены безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке.



Ликвидность сделок наличного «неформального» рынка за исключением Киева, продемонстрировавшего прогресс на этом участке, оставляла желать лучшего, максимум, повторив не самые блестящие показатели предыдущей сессии. Полагаю, клиентов наличного рынка «испугала» заметная курсовая динамика. Как известно, масштабные валютообменные проекты системные игроки предпочитают реализовывать в условиях относительной курсовой стабильности.



Кроме того, препятствовала эффективной работе наличного рынка погода – снегопады, накрывшие Украину вызвали проблемы с транспортом, формируя городские пробки и рост рисков ДТП.



По итогам среды рынки всей системных центров валютообменного бизнеса констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, которое, как мы указали выше, не смогло обеспечить ренессанс на участке ликвидности.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-12,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера стали выше на 3,0-10,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо понизились на 2,0-8,0 коп. (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 2,0 коп. (Днепр). Позиция «предложение» потеряла 2,0-5,0 коп.



В контексте использования нынешних курсовых хроник наличного «неформального» рынка для синтеза прогноза ближайшей сессии «зеленого» сектора валютного межбанка, полагаю, уместно напомнить, что именно сюжет сессии «зеленого» безнала диктовал маршрут движения наличного рынка в эту среду.

Однако, думается, возвращения цен наличного доллара поближе к уровням «предштормовых» сессий валютного межбанка, дает основание надеяться на вхождение безналичной пары доллар – гривня в привычную колею.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 23 января в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 23 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,80-82/27,88-90 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и высокой волатильностью из-за обвала курса безналичного доллара на межбанке в дебюте сессии.



До полудня, не без участия разворота тренда рынка безналичной пары доллар-гривня вверх, ситуация на наличном рынке Днепра начала постепенно выравниваться, предпринимая попытки к росту наличного «американца».



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня.



Послеобеденное замедление подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено достаточно высокой курсовой динамикой, которая, как известно, «не нравится» клиентам, а также снегопадом, затруднявшему работу транспорта.



Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, однако, он не спас обороты местного рынка от потерь – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «тройку с плюсом», заметно понизила показатели предыдущей сессии.



В течение 23 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 10,0-12,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера потеряли столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,80-82/27,88-90 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 23-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты с довольно низких уровней цен, сформированных дебютным провалом курса безналичной пары доллар-гривня.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре росла, реагируя на восходящий тренд «зеленого» безнала. Кроме того, повышение цен наличного доллара требовалось в рамках мероприятий по выравниванию рынка. В первую очередь оптовики поднимали более значимые биды, пытаясь стимулировать клиентский «принос», одномоментно упавший после разворота тренда вверх на межбанке.



В результате к 12.03 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,78-80/27,85-87 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня.



Послеобеденное замедление подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено достаточно высокой курсовой динамикой, которая, как известно, «не нравится» клиентам, а также снегопадом, затруднявшему работу транспорта.



Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, однако, он не спас обороты местного рынка от потерь – ликвидность, заслужив от оптовиком Днепра «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 23 января биды оптового наличного доллара повысились на 10,0-12,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 22 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысилась на 2,0 коп., офера стали ниже на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 января уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 5,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 23-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в течение среды «бычьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 23-го почти не интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1366 к $1,1377 прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 11 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, немного понизив в течение в течение среды позицию наличного евро, проигнорировали этот «зарубежный» привес пары евро-доллар, львиная доля которого состоялась уже после 17.30 Киева, когда наши валютные дилеры уже свернули свою торговлю. Кстати, по состоянию на 16.00 Киева пара евро-доллар «в миру» пребывала в районе отметки $1,1353, давая основание нашим валютчикам дисконтировать пара евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1360, пара евро-доллар инициировала очень плавный подъем, сумев около 09.00 Киева вырасти к $1,1368.



Как и ранее, стартовавшая европейская сессия рынка forex сопровождалась размашистыми курсовыми колебаниями пары евро-доллар в пределах широкого диапазона $1,1353-1,1367, который пара не покидала до 17.30 Киева.



С указанного часа стартовало динамичное ралли, забросившее пару евро-доллар около 18.15 в диапазон $1,1387-1,1393, который евро не покидал до 20.25 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта на европейской сессии форекса около 14.10 Киева продолжает рост против основных валют.



Курс пары фунт-доллар поднялся почти на 100 пунктов до отметки $1,3040, максимальной за последние два месяца.



Пара фунт-иена выросла почти на 140 пунктов до уровня ¥143,00.



Курс пары евро-фунт упал с отметки £0,8780 до £0,8714.



Поддержку курсу фунта оказывает рост вероятности того, что переходный период для подготовки соглашения о Brexit будет продлен.

Появились сообщения о том, что представители оппозиционной Лейбористской партии Великобритании, скорее всего, поддержат подобное предложение. Таким образом, «жесткий» выход Великобритании из ЕС может быть отложен.



Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что продление переходного периода не решит имеющейся проблемы.



Европейская Комиссия сделала в среду заявление, согласно которому будет предпринято все возможное для того, чтобы избежать возникновения «жесткой» границы в Ирландии.



Курс пары доллар-иена вырос 23-го на указанный час с отметки ¥109,31 до ¥109,78. Ослаблению курса иены способствует как нынешние заявления Управляющего Банка Японии Куроды, так и возобновление роста котировок на фондовых рынках после вчерашней коррекции.



Банк Японии оставил в среду свою кредитно-денежную политику без изменения. Курода заявил, что вначале необходимо достичь целевого уровня инфляции, а затем нормализовывать политику. Курода отметил, что центробанк готов приложить дополнительные усилия, если это будет необходимо.



Спустя полтора часа доллар США в ходе торгов в среду дешевеет к большинству основных мировых валют, тогда как фунт стерлингов вырос до максимальной отметки за два месяца.



Евро к 15.40 Киева января поднялся до $1,1365 с $1,1360 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс евро вырос до ¥124,65 со ¥124,25 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара к японской нацвалюте повысился до ¥109,77 со ¥109,37.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,08%.



Мы думаем, что снижение доллара стало следствием фиксации прибыли инвесторами после ралли американской валюты.



Иена дешевеет на новости, что Банк Японии в среду сохранил все основные параметры денежно-кредитной политики, несмотря на резкое снижение прогнозов роста ВВП и инфляции.

Тем временем фунт стерлингов в среду вырос к доллару до максимума за два месяца на оптимизме, что Великобритания избежит выхода из Евросоюза без подписания соглашения о дальнейших отношениях, отодвинув дедлайн, истекающий 29 марта.



Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,3028 против $1,2954 в предыдущий рабочий день и €1,1473 по сравнению с €1,1403.



На торгах в Европе все рисковые активы торгуются в «плюсе». Локомотивом для основных валют выступил британский фунт (+59%). Он обновил трехмесячный максимум на фоне новостей из Великобритании. Британский парламент обсудит поправку к законопроекту о Brexit, которая позволит предотвратить его вероятность без сделки. Отчет по рынку труда Великобритании, опубликованный во вторник, тоже усилил позиции фунта.



Пара фунт-доллар выросла на 100 пунктов — до $1,3042.



Комиссар Европейского союза по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил в среду, что риск процедуры Brexit без сделки за последние несколько недель увеличился. Участники рынка сконцентрированы на укреплении фунта и временно игнорируют информацию такого плана.



Курс евро по состоянию на 17.35 Киева восстановился до $1,1370 с $1,1351 на падающих четырех кросс-парах (евро/австралийский доллар, евро/канадский доллар, евро/новозеландский доллар, евро/фунт).



Евро, тем не менее, остается под давлением в преддверии намеченного на четверг заседания ЕЦБ.

После 17.40 пара евро-доллар взлетела в диапазон $1,1387-1,1393.



Возвращаясь к теме заседания Евроцентробанка, заметим: ожидается, что ставки останутся без изменений на прежних уровнях. Если регулятор проигнорирует последние разочаровывающие данные и сохранит сроки сворачивания QE, то единая валюта возобновит рост против доллара.



И снова о вечернем «залете» пары евродоллар в район отметки $1,1390. Дело в том, что взвешенные по вероятности ожидания предполагают, что пара может упасть на 0,3% до ~$1,1360.

В четверг профильные гуру не ждут никаких изменений в политике процентных ставок, не ждут изменения текста итогового заявления, равно как и объявления о новых мерах или инструментах политики на совещании в четверг. Скорее всего ЕЦБ признает ослабление темпов экономического роста в регионе, укажет на риски для прогноза по инфляции, понизит оценку рисков до «искажены в сторону понижения» и подчеркнет гибкость политики.

«Ястребиный» сценарий — это тот, который не будет содержать изменений текста итогового коммюнике.

Этот сценарий может привести к росту курса пары евро-доллар на 0,3% до $1,1390.



Наименее вероятен «голубиный» сценарий, который приведет к довольно сильному изменению курса — он может привести к падению пары на ~ 1,3% до $1,1220.



ЕЦБ слишком рано начинать «действовать», учитывая, что программа покупки активов завершилась в декабре. Никаких новых прогнозов не ожидается и «у него ограниченный запас боеприпасов», к тому же центральный банк не захочет, чтобы его воспринимали как оторвавшегося от реальности ситуации с ростом и инфляцией.



В этом контексте, полагаю, вполне уместно предположение о превентивном взвинчивание цен пары евро-доллар в район отметки $1,1390, с тем, чтобы системные игроки рынка forex могли «слить» пары евро-доллар с профитом. Безотносительно результатов заседания ЕЦБ.



Таким образом, события на глобальном валютном рынке продолжают развиваться в соответствии с нашими ожиданиями.

Пара евро-доллар продолжает медленно снижаться, практически каждый торговый день после 10 января обновляя минимумы.



При этом движение происходит вообще без каких-либо новостных поводов, аналитические ленты прошедший рост доллара фактически игнорируют, поскольку он противоречит озвученным в начале года большинством комментаторов прогнозам о том, что доллар должен падать, поскольку ФРС резко смягчила риторику.



Также аналитики указывали на то, что временное прекращение финансирования правительства США негативно для доллара, так как подрывает экономический рост.



Согласно прогнозам правительства США, каждая неделя «шатдауна» будет приводить к снижению темпов роста ВВП в первом квартале на 0,1 процентного пункта.

Однако доллар, как видим, игнорирует всю эту логику и растет.



На текущий момент новый минимум по паре евро-доллар поставлен во вторник на отметке $1,1335.



Обычно именно так, как сейчас, и начинаются среднесрочные тренды на паре: сначала выход в противоположную от тренда сторону (в данном случае вверх за отметку $1,15) на серьезных, убедительных новостях, поддерживающих выход, затем начало движения без видимого повода уже в сторону основного движения.



Объяснения, почему сильное движение началось, как правило, появляются, когда уже прошло от трети до половины движения по тренду.



Снижение, впрочем, несколько замедлилось на этой неделе. Остановку можно объяснить тем, что рынки ждут итогов заседания ЕЦБ от 23 января.



Впрочем, мы полагаем, что заседание ЕЦБ в четверг не имеет никакого значения.



Ничего позитивного для евро глава ЕЦБ Драги все равно сказать не сможет, учитывая, что в III квартале 2018 г. и Германия, и Италия показали спад ВВП, и есть риск продолжения этой тенденции по итогам IV квартала.



Полагаю, для пролонгации тренда пары на снижение важно, чтобы пара евро-доллар и дальше падала до следующего ключевого события, заседания ФРС 30 января, и до этого времени успела прорвать отметку $1,12, то есть прошел более 160 пунктов за предстоящие 5 торговых дней.



В обратном случае снижение рискует потерять динамику, поскольку заседание FOMC ФРС 30 января, наверняка, не принесет позитива для доллара. Скорее всего, по итогам январского заседания FOMC четче даст понять, что для экономического роста есть множество рисков, соответственно, спешить с повышением ставки не стоит.



Повторимся, указав, что по нашему мнению, важно, чтобы пара вышла вниз из трехмесячного «боковика» $1,12-1,15 в январе. В противном случае возникает риск того, что движение утеряет динамику и боковая тенденция затянется еще на неопределенный срок.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 23 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку»,

заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и не претерпевшему изменений предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 января по спросу и по предложению не изменились.



Длинные выходные в США (21-го Америка отмечала день Мартина Лютера Кинга) в комплекте с «дежурным» мероприятием Минфина Украины по размещению гривневых и валютных ОВГЗ, нарушили «плавный» ход валютных торгов отечественного валютного межбанка.



Изрядная доходность гривневых ОВГЗ в комплекте с дефицитом покупателей СКВ на вторничной сессии валютного межбанка качнули валютный рынок вниз, пролонгировав этот процесс на старте сессии 23 января.

Локальные «низы» котировок безналичного «американца», ставшие следствием появления на рынке двойной порции экспортной выручки, а также пролонгации сброса СКВ ради гривни, которую надлежало внести за приобретенные накануне гособлигации, призвала на межбанк НБУ, который уже на старте сессии смог выкупить до $50,0 млн. лишней долларовой ликвидности в свои «закрома».



Немного позже на рынок вышли нерезиденты, валютные «погреба» которых опустели накануне азартными продажами доллара ради гривни «для вкусных ОВГЗ», инициировав покупки доллара, не особенно «заморачиваясь» динамичным его подорожанием. Последнее в значительной степени стало следствием «придержек» валюты экспортерами, которые хотели расстаться с двойной порцией СКВ, подлежащей обязательной продаже.

Совместными усилиями «жадные» экспортеры и «богатенькие» «варяги» постарались вернуть цену безналичного «американца» по сути на уровни предыдущего торгового дня.



Ажиотажный спрос на гривневые ОВГЗ, высокая доходность которых не сопровождается ощутимой девальвацией гривни вызывают подозрение в откровенной игре киевских финансовых властей на стороне нерезидентов, которые во время репатриации этих высоких дивидендов получают дополнительные курсовые бонусы, скупая валюту по достаточно низким ценам.



Более жесткий вариант подобного подхода наблюдался в Украине в апреле 2005 года на фоне «рукотворной» ревальвации гривни стараниями популистки Тимошенко.



Возвращаясь к теме валютного рынка, нельзя не отметить, что все-таки посредством этих неуклюжих движений Минфина и регулятора с одной стороны пытаются наложить заплаты на бюджет, с другой, дают возможность регулятору пополнить «с рынка» свои резервы.



Рискнет предположить возвращение рынка «зеленого» безнала в русло более-менее спокойных торгов, который на самом финише января могут прерваться активным спросом на доллар со стороны импортеров, а дебют февраля ознаменуется очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.



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