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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:55
zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:09
Перес де Куэльяр написав:
, і ОВДПшників не відсунути і курс треба знижувати
раньше для этого была "сезонность" но что-то идёт не так, всё скомкалось то ли из-за выборов, то ли из-за чего то ещё.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 23 січ, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:11
tea написав: zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.
Чай, Вы тоже в Африке ?
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холява
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:16
холява написав:
tea написав: zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.
Чай, Вы тоже в Африке ?
???
Сніг знову валить.Завтра знову чистити.
Востаннє редагувалось tea
в Сер 23 січ, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:21
vitaliian написав: Перес де Куэльяр написав:
, і ОВДПшників не відсунути і курс треба знижувати
раньше для этого была "сезонность" но что-то идёт не так, всё скомкалось то ли из-за выборов, то ли из-за медленно падающего экспорта металлов. Дно конечно будет, но пройдём мы его быстрее чем в прошлые годы.
Раніше об*єми були більші, геп супроводжувався суттєвою лавиною, сезонність нікуди не поділася, зараз тонка гра йде, повільніше треба знижуватись, щоб від дійства насолоди більше отримати в ЗВР.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:30
холява написав:
tea написав: zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.
Чай, Вы тоже в Африке ?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:33
Трохи графіків.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:36
somilitark написав: trololo написав: somilitark написав:
Всё равно верю в покращення перед вторым туром,27.80 это плевок в лицо оптимистам!
а раньше заявлял, что 27-50 не будет уже никада
Глобально нам писец,но с отскоками и возможно периодами стабильности,если оставить всё как есть,то будем в таком же как сейчас болоте наверное навсегда.
Так вот передышку нам дало решение Лондоского суда,что не надо отдавать почти 4 ярда по кредитам от пу чивокуне,а потом налил МВФ.
Это была путёвка властям в выборы,что бы народ Украины сам выбрал себе курс,без давления дефолта на пороге демократического волеизъявления.
Так вот я к чему,не бывает на рынке будеттолькодорожать или пропалофсёнассливают,надо понимать стратегию и чувствовать тактику,экономисты,выученные на труде ДСа,а в не в институтах,должны чувствовать жизнь и понимать рынок и делать деньги из верных выводов!
Вот например промпроизводство показало ужасное падение в декабре,если посчитать именно настоящий ВВП,а не включать туда производство эл.энергии и поставки тепла,то падение будет ещё более жёсткое и печальное,ибо декабрь 17 был намного теплее 12.18.
Кризис на пороге,так что учётную ставку надо ещё повышать и ещё более душить ВВП,печаль и замкнутый круг,но есть форс мажор,это выборы,им надо пользоваться,а не вырывать цитату из текста и бегать шо поп с кадылом в храме,где ты полный НОЛЬ
Завтра ожидаю вниз на МБ,ПДВ налили,продаж будет меньше,НБУ будет бояться толкнуть выше 28,роста не должно быть
.
так наяривать на данные по одному показателу и за один месяц - это от безвыходности? стратеги кухонные епта. хоть бы один эксперт сказал "блин был не прав, не учел то то и это". нет, накидает прогнозов "верняковых", облажается, а потом доказывает, что это варення и стратегия верна надо токма почекати
и так из года в год
главное оружие рашистов - ложь
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