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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 356357358359

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:55

  zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%

Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:, і ОВДПшників не відсунути і курс треба знижувати
раньше для этого была "сезонность" но что-то идёт не так, всё скомкалось то ли из-за выборов, то ли из-за чего то ещё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 січ, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:11

  tea написав:
  zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%

Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.



Чай, Вы тоже в Африке ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:16

  холява написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%

Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.


Чай, Вы тоже в Африке ?

??? :shock:
Сніг знову валить.Завтра знову чистити.
Востаннє редагувалось tea в Сер 23 січ, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:21

  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав:, і ОВДПшників не відсунути і курс треба знижувати
раньше для этого была "сезонность" но что-то идёт не так, всё скомкалось то ли из-за выборов, то ли из-за медленно падающего экспорта металлов. Дно конечно будет, но пройдём мы его быстрее чем в прошлые годы.
Раніше об*єми були більші, геп супроводжувався суттєвою лавиною, сезонність нікуди не поділася, зараз тонка гра йде, повільніше треба знижуватись, щоб від дійства насолоди більше отримати в ЗВР.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:30

... а як же Африка і руде слоненя? )))

  холява написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%

Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.



Чай, Вы тоже в Африке ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:33

Re: Валютный рынок в контексте

Трохи графіків.Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:36

  somilitark написав:
  trololo написав:
  somilitark написав:Всё равно верю в покращення перед вторым туром,27.80 это плевок в лицо оптимистам!


а раньше заявлял, что 27-50 не будет уже никада :)

Глобально нам писец,но с отскоками и возможно периодами стабильности,если оставить всё как есть,то будем в таком же как сейчас болоте наверное навсегда.
Так вот передышку нам дало решение Лондоского суда,что не надо отдавать почти 4 ярда по кредитам от пу чивокуне,а потом налил МВФ.
Это была путёвка властям в выборы,что бы народ Украины сам выбрал себе курс,без давления дефолта на пороге демократического волеизъявления.
Так вот я к чему,не бывает на рынке будеттолькодорожать или пропалофсёнассливают,надо понимать стратегию и чувствовать тактику,экономисты,выученные на труде ДСа,а в не в институтах,должны чувствовать жизнь и понимать рынок и делать деньги из верных выводов!
Вот например промпроизводство показало ужасное падение в декабре,если посчитать именно настоящий ВВП,а не включать туда производство эл.энергии и поставки тепла,то падение будет ещё более жёсткое и печальное,ибо декабрь 17 был намного теплее 12.18.
Кризис на пороге,так что учётную ставку надо ещё повышать и ещё более душить ВВП,печаль и замкнутый круг,но есть форс мажор,это выборы,им надо пользоваться,а не вырывать цитату из текста и бегать шо поп с кадылом в храме,где ты полный НОЛЬ :mrgreen:
Завтра ожидаю вниз на МБ,ПДВ налили,продаж будет меньше,НБУ будет бояться толкнуть выше 28,роста не должно быть :wink: .


так наяривать на данные по одному показателу и за один месяц - это от безвыходности? стратеги кухонные епта. хоть бы один эксперт сказал "блин был не прав, не учел то то и это". нет, накидает прогнозов "верняковых", облажается, а потом доказывает, что это варення и стратегия верна надо токма почекати :mrgreen: и так из года в год
главное оружие рашистов - ложь
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