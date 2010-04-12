Додано: Сер 23 січ, 2019 23:16

zРадио написав: Упрощенным обобщением лидеров есть золотой миллиард. Поэтому если вы предлаете затянуть в это завидное общество Украину, то говорите уже и кого сопоставимого по масштабам мы оттуда выгоним А главное - как!



Упрощенным обобщением лидеров есть золотой миллиард. Поэтому если вы предлаете затянуть в это завидное общество Украину, то говорите уже и кого сопоставимого по масштабам мы оттуда выгонимА главное - как!

Боже, какое примитивное представление о мироустройстве!И это Украина, третье тысячелетие от Рождества Христова!Просто позор учебного полка и меня лично.Зачем кого-то выгонять?!Масонерия голову ломает, как сделать всех людей богатыми, но чтоб при этом они трудились и потребляли.Представь, ты президент Кока-колы или другой транснациональной компании.Твои все помыслы как расширить рынок. Как увеличить народонаселение планеты и раздать им деньги так, чтоб они пили твою колу от пуза.А ты думаешь сейчас в Давосе пунктом первым в повестке дня борьба с бедностью от милосердия и сострадания? Я тебя умоляю ...Точно так и в золотом миллиарде. Там стало тесно. Рынок и потребление растут медленно. Надо подбросить в него свежий биоматериал и раздать ему бабла по стандартам богатейших наций. Пора расширяться. Пора подбросить новые дровишки в печь потребления.Кто у нас там в резерве, в кандидатах заходился?Укропы.Прошу доложить.Европейская нация. С европейскими ценностями и культурой. Трудолюбивы как кони. Высокообразованы. Предприимчивы аж до вороватости. Генетически носители демократических идеалов. Безмерно храбры и противостоят русскому варварству. Свободолюбивы. Когда у них деньги, умеют их тратить и красиво жить.Кто за то, чтобы принять Украину в золотой миллиард и поставить укропов на денежное довольствие по высшему разряду? Прошу голосовать!Кто против, воздержался?Принято единогласно!