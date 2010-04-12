Vitl написав:Точнее - ТА или ФА, они оба анализа.Это понять не просто.Оба всегда работают.Но в разных ситуациях первичным является один из них.В случаях, где нет рыночности приоритетный ФА, а где есть ТА.Многие ошибочно недооценивают ТА, считая, что он уже постфактум рисует картину.Нет, он рисует картину наперёд, но в нескольких возможных вариантах, какой то вариант всегда отыгрывает.Те трактовщики, кот видят только один стандартный вариант, вводят в заблуждение и себя и слушающих их.Всовывать везде ТА не с
Получается что музыка написана до нас , а мы всего лишь исполнители ( шаг влево или вправо хаос ) Вопрос кто или что задало музыку?( или наверно это не корректный вопрос )
zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17 Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
Друге півріччя буде важке. Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти. А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.
Цибуля и весь борщевой набор будет по 50 и выше,если засеять всё кукурузой? Добрый вы человек Чай,типа хочешь борщик сдай хотя бы полтинник зелени,главное хоть бы эту стратегию наверху не взяли на вооружение. Это же один показатель,что нам сталь и машиностроение,у нас всё цветёт и пахнет,промпроизводство камнем вниз,доходы таможни камнем вниз,ставку надо делать 22%,ведь надо заполнить пробелы в бюджете,которых будет как дырок в трюме тонущей лодки,ыканамысты не дадут соврать,верной дорогой идём
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zРадио написав:Упрощенным обобщением лидеров есть золотой миллиард. Поэтому если вы предлаете затянуть в это завидное общество Украину, то говорите уже и кого сопоставимого по масштабам мы оттуда выгоним А главное - как!
Боже, какое примитивное представление о мироустройстве! И это Украина, третье тысячелетие от Рождества Христова! Просто позор учебного полка и меня лично. Зачем кого-то выгонять?! Масонерия голову ломает, как сделать всех людей богатыми, но чтоб при этом они трудились и потребляли. Представь, ты президент Кока-колы или другой транснациональной компании. Твои все помыслы как расширить рынок. Как увеличить народонаселение планеты и раздать им деньги так, чтоб они пили твою колу от пуза. А ты думаешь сейчас в Давосе пунктом первым в повестке дня борьба с бедностью от милосердия и сострадания? Я тебя умоляю ... Точно так и в золотом миллиарде. Там стало тесно. Рынок и потребление растут медленно. Надо подбросить в него свежий биоматериал и раздать ему бабла по стандартам богатейших наций. Пора расширяться. Пора подбросить новые дровишки в печь потребления. Кто у нас там в резерве, в кандидатах заходился? Укропы. Прошу доложить. Европейская нация. С европейскими ценностями и культурой. Трудолюбивы как кони. Высокообразованы. Предприимчивы аж до вороватости. Генетически носители демократических идеалов. Безмерно храбры и противостоят русскому варварству. Свободолюбивы. Когда у них деньги, умеют их тратить и красиво жить.
Кто за то, чтобы принять Украину в золотой миллиард и поставить укропов на денежное довольствие по высшему разряду? Прошу голосовать! Кто против, воздержался? Принято единогласно!
Yuri_T написав:в конце августа видел, что +15% по сравнению с 2017. хорошо бы слайды про "доходы таможни камнем вниз"
Зед давал буквально вчера,что отставание более 10% от 20 чисел января 18-го,к 20-ти дням этого года.
А август это очень оперативно,нечего сказать,вам дать статистику за ГОД по промпроизводству? Там рост на целый процент,спите спокойно
Зэд может считать хоть по дням. Но он тут писатель, а я читатель. Потому интересно мнение эксперта про "доходы таможни камнем вниз" на основе каких-то слайдов, графиков, статистических данных в приемлемом для сравнения временном отрезке. Например, год к году. А мы, читатели, почитаем и обсудим с писателями, камнем вниз или не совсем.