RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 358359360361362>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:01

  sani_2012 написав:
  Vitl написав:Точнее - ТА или ФА, они оба анализа.Это понять не просто.Оба всегда работают.Но в разных ситуациях первичным является один из них.В случаях, где нет рыночности приоритетный ФА, а где есть ТА.Многие ошибочно недооценивают ТА, считая, что он уже постфактум рисует картину.Нет, он рисует картину наперёд, но в нескольких возможных вариантах, какой то вариант всегда отыгрывает.Те трактовщики, кот видят только один стандартный вариант, вводят в заблуждение и себя и слушающих их.Всовывать везде ТА не с

Получается что музыка написана до нас , а мы всего лишь исполнители ( шаг влево или вправо хаос ) Вопрос кто или что задало музыку?( или наверно это не корректный вопрос )

*Відправлено з Чату


Всё относительно.Кто или что задало...Уровни Фибоначчи не он придумал и задал.А кто или что.Бог, пришельцы, природа...Существуют объективные законы, они работают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15204
З нами з: 04.05.10
Подякував: 738 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:03

  tea написав:
  zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%

Друге півріччя буде важке.
Врятувати може тільки кукуруза.Тре на 30% більше засіяти,щоб зібрати такий врожай,який би на 30% збільшив надходження валюти.
А де сіяти? - спитаєте Ви.Площі ж і так всі засівають.Тре анексувати Курську,Білгородську,Воронезьку область і Кубань.

Цибуля и весь борщевой набор будет по 50 и выше,если засеять всё кукурузой?
Добрый вы человек Чай,типа хочешь борщик сдай хотя бы полтинник зелени,главное хоть бы эту стратегию наверху не взяли на вооружение.
Это же один показатель,что нам сталь и машиностроение,у нас всё цветёт и пахнет,промпроизводство камнем вниз,доходы таможни камнем вниз,ставку надо делать 22%,ведь надо заполнить пробелы в бюджете,которых будет как дырок в трюме тонущей лодки,ыканамысты не дадут соврать,верной дорогой идём :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:05

  Vitl написав:Всё относительно.Кто или что задало...Уровни Фибоначчи не он придумал и задал.А кто или что.Бог, пришельцы, природа...Существуют объективные законы, они работают.

Этому возможно научиться или это за 7 печатями ; ( или только методом собственного Аленьечого тыка )?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:13

в конце августа видел, что +15% по сравнению с 2017.
хорошо бы слайды про "доходы таможни камнем вниз"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13536
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:16

  zРадио написав:Упрощенным обобщением лидеров есть золотой миллиард. Поэтому если вы предлаете затянуть в это завидное общество Украину, то говорите уже и кого сопоставимого по масштабам мы оттуда выгоним :mrgreen: А главное - как!



Боже, какое примитивное представление о мироустройстве!
И это Украина, третье тысячелетие от Рождества Христова!
Просто позор учебного полка и меня лично.
Зачем кого-то выгонять?!
Масонерия голову ломает, как сделать всех людей богатыми, но чтоб при этом они трудились и потребляли.
Представь, ты президент Кока-колы или другой транснациональной компании.
Твои все помыслы как расширить рынок. Как увеличить народонаселение планеты и раздать им деньги так, чтоб они пили твою колу от пуза.
А ты думаешь сейчас в Давосе пунктом первым в повестке дня борьба с бедностью от милосердия и сострадания? Я тебя умоляю ...
Точно так и в золотом миллиарде. Там стало тесно. Рынок и потребление растут медленно. Надо подбросить в него свежий биоматериал и раздать ему бабла по стандартам богатейших наций. Пора расширяться. Пора подбросить новые дровишки в печь потребления.
Кто у нас там в резерве, в кандидатах заходился?
Укропы.
Прошу доложить.
Европейская нация. С европейскими ценностями и культурой. Трудолюбивы как кони. Высокообразованы. Предприимчивы аж до вороватости. Генетически носители демократических идеалов. Безмерно храбры и противостоят русскому варварству. Свободолюбивы. Когда у них деньги, умеют их тратить и красиво жить.

Кто за то, чтобы принять Украину в золотой миллиард и поставить укропов на денежное довольствие по высшему разряду? Прошу голосовать!
Кто против, воздержался?
Принято единогласно!
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6871
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3488 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:17

  Yuri_T написав:в конце августа видел, что +15% по сравнению с 2017.
хорошо бы слайды про "доходы таможни камнем вниз"

Зед давал буквально вчера,что отставание более 10% от 20 чисел января 19-го,к 20-ти дням 18-го года.

А август это очень оперативно,нечего сказать,вам дать статистику за ГОД по промпроизводству? Там рост на целый процент,спите спокойно :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 23 січ, 2019 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:20

  Yuri_T написав:в конце августа видел, что +15% по сравнению с 2017.
хорошо бы слайды про "доходы таможни камнем вниз"



Юра какие данные тебе дать ?
Я без прикола.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30477
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2999 раз.
Подякували: 5114 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:20

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:в конце августа видел, что +15% по сравнению с 2017.
хорошо бы слайды про "доходы таможни камнем вниз"

Зед давал буквально вчера,что отставание более 10% от 20 чисел января 18-го,к 20-ти дням этого года.

А август это очень оперативно,нечего сказать,вам дать статистику за ГОД по промпроизводству? Там рост на целый процент,спите спокойно :lol:

Зэд может считать хоть по дням.
Но он тут писатель, а я читатель.
Потому интересно мнение эксперта про "доходы таможни камнем вниз" на основе каких-то слайдов, графиков, статистических данных в приемлемом для сравнения временном отрезке.
Например, год к году.
А мы, читатели, почитаем и обсудим с писателями, камнем вниз или не совсем.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13536
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:21

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:в конце августа видел, что +15% по сравнению с 2017.
хорошо бы слайды про "доходы таможни камнем вниз"



Юра какие данные тебе дать ?
Я без прикола.

за август прошлого года,по таможне,он же предельно точно требования описал,что тут ещё понимать? 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:22

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:в конце августа видел, что +15% по сравнению с 2017.
хорошо бы слайды про "доходы таможни камнем вниз"



Юра какие данные тебе дать ?
Я без прикола.

за август прошлого года,по таможне,он же предельно точно требования описал,что тут ещё понимать? 8)

мне бы про "доходы таможни камнем вниз", если не сложно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13536
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 358359360361362>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14233 1646344
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 19:16
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1398138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 266744
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.