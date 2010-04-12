ушел куда-то эксперт.
нырнул в нирвану за слайдами...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:27
ушел куда-то эксперт.
нырнул в нирвану за слайдами...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:28
Юра в своем любимом амплуа начал вечер))
Юра не любит не точных формулировок, Юре надо самые точные данные давать, и ни в коем случае не писать выражений типа " камнем вниз, обвалились, упали, завалились"
Только слова " снижение и рост" можно использовать
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 23 січ, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:28
Без приколов,давайте дождёмся конца месяца,журналисты сейчас очень хорошо настроены на позитив,они очень быстро всё разузнают и сравнят сравнимое с сравнимым.
Т.е. январь 19 к январю 18-го,там будет как с металлургией,пятой точкой чувствую,хотя это всего навсего один показатель,как выразился один благодарный читатель,забейте,экономика не может схлопываться как карточный домик,это не про нас,она у нас уже 15 кварталов растёт как в чине,забейте,всё гуд,мы под чутким и опытным управлением)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:34
двузначное снижение это просто напросто обвал,тем более когда всё натянуто до предела,когда принимаются заведомо невыполнимые бюджеты по плану поступлений
п.с. хотя в этом году что-то знают в уряде,всего навсего запланировали плюс 13-14% наростить поступления по сравнению с прошлым годом,это совсем не беда,если минус 10% от показателей прошлого года и 80% от плана на этот,доберём займами под 20%,чего тут думать?)))
чивокунизм,только в другой оправе!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:34
можно делать выводы и на ежедневных оперативных данных.
вы в состоянии планировать свою даже краткосрочную деятельность на таком изменяющемся ежедневном фоне?
мне кажется, что н один здравый человек на этом форуме не сможет.
так нафига все эти "камнем вниз"?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:37
Докладываю про конечного лузера в финансовой движухе. Если есть КОНЕЧНЫЙ бенефициар, то должен быть и КОНЕЧНЫЙ лузер.
Я проиграл все в казино. Конечный лузер - мой карман.
Я проиграл все на бирже. Я проиграл деньги банка. Банк меня обанкротил и списал мой долг. При этом дом, имущество и личные финансы не трогает. Банк пошел в федрезерв, показал мои бумаги и федрезерв списал эти деньги банку.
Конечный лузер - федрезерв. Но у него станок. Ему не страшно.
А что я?
Я опять иду на биржу. Если я там не жульничал, меня с удовольствием снова туда принимают. И снова банк дает мне капитал. Им всем выгодно, чтоб движуха продолжалась.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:38
а кто не смыл гов.но ребята
негромко произнес олег
и сразу стало всем понятно
волшебный вечер не вернуть
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:39
я вам честно скажу,что я не в состоянии планировать в условиях падающей экономики и сочувствую Маркаровой,причём на столько резко падающей,уже понятно,что никакого роста ВВП в 1 кв.19-го НЕ БУДЕТ,придётся сёрбать займами под 20%,причём надо будет не сокращать общее кол-во ОВГЗ в обороте,а наоборот планировать рост.
Камнем вниз это взгляд немножко дальше носа некомпетентных товарищей,вот и всё,хотите принимайте к сведению,если не хотите,то смотрите 5-й канал,у нас же демократия
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:40
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:46
хотите тут что бы разжевали и налили бальзамчика на душу?
Не выйдет,тут мало прикормленных,больше обиженных властью.
Да и меньше работайте,а то не увидите как росли и выросли дети,а на внуков уже не будет хдоровья и сил, всех денег не заработать,вам уже за 40,пора работать для души,а не рвать ЖЖЖЖ как в последний судный день или селушка молодушка гонит,надо соответствовать?)))
Или это типа к тому,что лично ваш ВВП вырос,ну я за вас рад,что сказать,специалист,значит накажут в чём-то другом,читайте мой пост немножко выше
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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