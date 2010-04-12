RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 359360361362>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:27

ушел куда-то эксперт.
нырнул в нирвану за слайдами...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13536
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:28

  Yuri_T написав:мне бы про "доходы таможни камнем вниз", если не сложно.

Юра в своем любимом амплуа начал вечер))
Юра не любит не точных формулировок, Юре надо самые точные данные давать, и ни в коем случае не писать выражений типа " камнем вниз, обвалились, упали, завалились" :mrgreen:

Только слова " снижение и рост" можно использовать :D
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 23 січ, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30477
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2999 раз.
Подякували: 5114 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:28

  Yuri_T написав:мне бы про "доходы таможни камнем вниз", если не сложно.

Без приколов,давайте дождёмся конца месяца,журналисты сейчас очень хорошо настроены на позитив,они очень быстро всё разузнают и сравнят сравнимое с сравнимым.
Т.е. январь 19 к январю 18-го,там будет как с металлургией,пятой точкой чувствую,хотя это всего навсего один показатель,как выразился один благодарный читатель,забейте,экономика не может схлопываться как карточный домик,это не про нас,она у нас уже 15 кварталов растёт как в чине,забейте,всё гуд,мы под чутким и опытным управлением)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:34

  zzzzzz написав:
Только слова " снижение и рост" можно использовать :D

двузначное снижение это просто напросто обвал,тем более когда всё натянуто до предела,когда принимаются заведомо невыполнимые бюджеты по плану поступлений :shock:
п.с. хотя в этом году что-то знают в уряде,всего навсего запланировали плюс 13-14% наростить поступления по сравнению с прошлым годом,это совсем не беда,если минус 10% от показателей прошлого года и 80% от плана на этот,доберём займами под 20%,чего тут думать?)))
чивокунизм,только в другой оправе!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:34

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:мне бы про "доходы таможни камнем вниз", если не сложно.

Без приколов,давайте дождёмся конца месяца,журналисты сейчас очень хорошо настроены на позитив,они очень быстро всё разузнают и сравнят сравнимое с сравнимым.
Т.е. январь 19 к январю 18-го,там будет как с металлургией,пятой точкой чувствую,хотя это всего навсего один показатель,как выразился один благодарный читатель,забейте,экономика не может схлопываться как карточный домик,это не про нас,она у нас уже 15 кварталов растёт как в чине,забейте,всё гуд,мы под чутким и опытным управлением)))

можно делать выводы и на ежедневных оперативных данных.
вы в состоянии планировать свою даже краткосрочную деятельность на таком изменяющемся ежедневном фоне?
мне кажется, что н один здравый человек на этом форуме не сможет.
так нафига все эти "камнем вниз"?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13536
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:37

  zРадио написав:Такая модель может работать только тогда, когда, условно говоря, лидеров и лузеров на рынке сбалансированное количество. Не могут все участники создать добавленную стоимость, на которую можно что-то купить, потому что кукурузы (и всего остального не-эмиссионного) от этого больше не станет.

Разумеется, лузером никто быть не хочет, но... приходится.



Докладываю про конечного лузера в финансовой движухе. Если есть КОНЕЧНЫЙ бенефициар, то должен быть и КОНЕЧНЫЙ лузер.
Я проиграл все в казино. Конечный лузер - мой карман.
Я проиграл все на бирже. Я проиграл деньги банка. Банк меня обанкротил и списал мой долг. При этом дом, имущество и личные финансы не трогает. Банк пошел в федрезерв, показал мои бумаги и федрезерв списал эти деньги банку.
Конечный лузер - федрезерв. Но у него станок. Ему не страшно.
А что я?
Я опять иду на биржу. Если я там не жульничал, меня с удовольствием снова туда принимают. И снова банк дает мне капитал. Им всем выгодно, чтоб движуха продолжалась. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6871
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3488 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:38

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:мне бы про "доходы таможни камнем вниз", если не сложно.

Юра в своем любимом амплуа начал вечер))

:)
а кто не смыл гов.но ребята
негромко произнес олег
и сразу стало всем понятно
волшебный вечер не вернуть
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13536
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:39

  Yuri_T написав:можно делать выводы и на ежедневных оперативных данных.
вы в состоянии планировать свою даже краткосрочную деятельность на таком изменяющемся ежедневном фоне?
мне кажется, что н один здравый человек на этом форуме не сможет.
так нафига все эти "камнем вниз"?

я вам честно скажу,что я не в состоянии планировать в условиях падающей экономики и сочувствую Маркаровой,причём на столько резко падающей,уже понятно,что никакого роста ВВП в 1 кв.19-го НЕ БУДЕТ,придётся сёрбать займами под 20%,причём надо будет не сокращать общее кол-во ОВГЗ в обороте,а наоборот планировать рост.
Камнем вниз это взгляд немножко дальше носа некомпетентных товарищей,вот и всё,хотите принимайте к сведению,если не хотите,то смотрите 5-й канал,у нас же демократия :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:40

  somilitark написав:...то смотрите 5-й канал,у нас же демократия :lol:

не успеваю. много работы
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13536
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 3831 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:46

  Yuri_T написав:
  somilitark написав:...то смотрите 5-й канал,у нас же демократия :lol:

не успеваю. много работы

хотите тут что бы разжевали и налили бальзамчика на душу?
Не выйдет,тут мало прикормленных,больше обиженных властью.
Да и меньше работайте,а то не увидите как росли и выросли дети,а на внуков уже не будет хдоровья и сил, всех денег не заработать,вам уже за 40,пора работать для души,а не рвать ЖЖЖЖ как в последний судный день или селушка молодушка гонит,надо соответствовать?)))
Или это типа к тому,что лично ваш ВВП вырос,ну я за вас рад,что сказать,специалист,значит накажут в чём-то другом,читайте мой пост немножко выше :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 359360361362>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14233 1646344
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 19:16
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1398138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 266744
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.