Додано: Сер 23 січ, 2019 23:37

zРадио написав: Такая модель может работать только тогда, когда, условно говоря, лидеров и лузеров на рынке сбалансированное количество. Не могут все участники создать добавленную стоимость, на которую можно что-то купить, потому что кукурузы (и всего остального не-эмиссионного) от этого больше не станет.



Разумеется, лузером никто быть не хочет, но... приходится.

Такая модель может работать только тогда, когда, условно говоря, лидеров и лузеров на рынке сбалансированное количество. Не могут все участники создать добавленную стоимость, на которую можно что-то купить, потому что кукурузы (и всего остального не-эмиссионного) от этого больше не станет.Разумеется, лузером никто быть не хочет, но... приходится.

Докладываю про конечного лузера в финансовой движухе. Если есть КОНЕЧНЫЙ бенефициар, то должен быть и КОНЕЧНЫЙ лузер.Я проиграл все в казино. Конечный лузер - мой карман.Я проиграл все на бирже. Я проиграл деньги банка. Банк меня обанкротил и списал мой долг. При этом дом, имущество и личные финансы не трогает. Банк пошел в федрезерв, показал мои бумаги и федрезерв списал эти деньги банку.Конечный лузер - федрезерв. Но у него станок. Ему не страшно.А что я?Я опять иду на биржу. Если я там не жульничал, меня с удовольствием снова туда принимают. И снова банк дает мне капитал. Им всем выгодно, чтоб движуха продолжалась.