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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:46
А в Венесуеле революция.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны на смену Мадуро.
Его уже признали США ,Перу,Бразилия и Колумбия
В ответ Мадуро объявил о разрыве дип отношений с США.
Сейчас все зависит от армии на чью сторону она перейдет.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:48
zzzzzz написав:
Веселые горки тут творятся))
С утра некоторые обменки по Киеву на радостях прием ставили 50 , к обеду переставили )
НБУ вчера купил валюты на 1 612 млн грн.
Вчера нерезы на 100 млн.грн купили гривныевых ОВГЗ, это на вторичном рынке ,не у Минфина. С Минфином расчет сегодня происходит.
Зед, що говорять Ваші розрахунки на завтра по руху МБ? 2.8млрд. ПДВ налили, 6 млрд ОВДП виплатили, коррахунки відросли. Є ризик "бичачої" навали? Чи заморозять на інші дії, та плавно рушимо на південь?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:51
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без понятия)
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:52
somilitark написав: Yuri_T написав:
не успеваю. много работы
хотите тут что бы разжевали и налили бальзамчика на душу?
Не выйдет,тут мало прикормленных,больше обиженных властью.
Да и меньше работайте,а то не увидите как росли и выросли дети,а на внуков уже не будет хдоровья и сил, всех денег не заработать,вам уже за 40,пора работать для души,а не рвать ЖЖЖЖ как в последний судный день или селушка молодушка гонит,надо соответствовать?)))
Или это типа к тому,что лично ваш ВВП вырос,ну я за вас рад,что сказать,специалист,значит накажут в чём-то другом,читайте мой пост немножко выше
разжевывать не нужно.
удивительно: часто со многим, написанным вами, согласен.
но это темы не для такого форума, скорее для беседы за рюмкой чая.
а здесь больше интересует конкретика.
потому, когда "доходы таможни камнем вниз", переспрашиваю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:54
zzzzzz написав:
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны
Что значит объявил себя президентом? Разве так можно?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:57
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:00
zzzzzz написав:
Сейчас все зависит от армии на чью сторону она перейдет.
на сторону любой твёрдой валюты.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:00
Сибарит написав: 4x4 написав:
Можем продолжить и здесь, если обсуждение поднятой темы интересно.
Думаю, нам стоит разобраться в терминологии, которую НБУ немного запутал.
НБУ в публичных отчетах называет Matchingом интервенцию методом выбора лучшей цены. Насколько я понимаю, метод назван в честь одноименной технической системы, позволяющей совершать сделки на МБ, которой может пользоваться не только НБУ. В каком значении используем этот термин мы - это вопрос договоренностей. Можем даже обозвать методы интервенций пылесосом и забором, лишь бы мы друг друга понимали
Пока результатом нашей дискуссии стало то, что я опять не понимаю, почему в одних случаях интервенции участники рынка видят, а в других - нет? Понимаю только, что показывается или скрывается НБУ вполне сознательно. Может не настолько плотно участники рынка общаются между собой?
НБУ ничего не запутывал. В пресс-релизе, который я Вам привел, все довольно четко и предельно корректно расписано. Нигде НБУ не называет Matching-ом интервенцию в форме выбора лучшей цены. Это Вы сделали такой вывод из публичной информации НБУ об интервенциях. RFQ(request for quotation) и Matching - это функционал, посредством которого осуществляется тот или иной вид интервенции по лучшему курсу. А называть можно как угодно, суть остается именно такой.
Теперь об интервенции по единому курсу. Два варианта. Первый - путем сбора заявок от участников с последующим пропорциональным удовлетворением в пределах установленного объема интервенции. В этом случае НБУ доводит банкам в день проведения интервенции курс интервенции, объем и возможные другие параметры интервенции (время подачи заявок, возможные целевые ограничения для покупки и прочее). Этот вариант аналогичен валютному аукциону, отличие - единый для всех курс и пропорциональное удовлетворение заявок.
Второй - путем выставления НБУ котировок в функионале Matching. В этом случае котировки обезличены, банки видят контрагента в лице НБУ (читай - интервенцию НБУ) только после акцептирования котировки. Думаю, именно такая форма интервенции по единому курсу и была осуществлена НБУ сегодня. Интервенция по единому курсу посредством функционала Matching.
Теперь касательно информации об интервенциях. Все участники рынка видят однозначную и не подлежащую сомнению информацию об интервенции только в случае валютного аукциона и в случае интервенции по единому курсу посредством сбора заявок.
В случае запроса лучшей цены - информацию о возможной интервенции видят участники списка 20-ти, которая переходит в разряд подтвержденной интервенции для банков, чьи котировки оказались наилучшими и с которыми НБУ совершил операцию.
В случае выбора лучшей цены и интервенции по единому курсу (через функционал Matching) информацию видят банки, чьи котировки акцептовал НБУ/акцептовавшие котировки, выставленные нацбанком.
От себя добавлю(я писал об этом ранее, не знаю, обратили ли Вы на это внимание)- интервенцию в форме запроса лучшего курса НБУ не использовал с апреля прошлого года. По крайней мере, это следует из официального отчета НБУ. Но это не значит, что НБУ не мог прощупывать курсовые "настроения" маркетмейкеров, выходя на них с запросом курса... без последующих сделок...
в этом случае и возможно появление информации о "присутствии" Папы на рынке. Хотя интервенции и не было. Имхо, конечно же.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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