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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 359360361362

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:46

А в Венесуеле революция.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны на смену Мадуро.

Его уже признали США ,Перу,Бразилия и Колумбия

В ответ Мадуро объявил о разрыве дип отношений с США.

Сейчас все зависит от армии на чью сторону она перейдет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:48

  zzzzzz написав:Веселые горки тут творятся))
С утра некоторые обменки по Киеву на радостях прием ставили 50 , к обеду переставили )

НБУ вчера купил валюты на 1 612 млн грн.
Вчера нерезы на 100 млн.грн купили гривныевых ОВГЗ, это на вторичном рынке ,не у Минфина. С Минфином расчет сегодня происходит.
Зед, що говорять Ваші розрахунки на завтра по руху МБ? 2.8млрд. ПДВ налили, 6 млрд ОВДП виплатили, коррахунки відросли. Є ризик "бичачої" навали? Чи заморозять на інші дії, та плавно рушимо на південь?
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:51

Перес де Куэльяр
без понятия)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:52

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:не успеваю. много работы

хотите тут что бы разжевали и налили бальзамчика на душу?
Не выйдет,тут мало прикормленных,больше обиженных властью.
Да и меньше работайте,а то не увидите как росли и выросли дети,а на внуков уже не будет хдоровья и сил, всех денег не заработать,вам уже за 40,пора работать для души,а не рвать ЖЖЖЖ как в последний судный день или селушка молодушка гонит,надо соответствовать?)))
Или это типа к тому,что лично ваш ВВП вырос,ну я за вас рад,что сказать,специалист,значит накажут в чём-то другом,читайте мой пост немножко выше :wink:

разжевывать не нужно.
удивительно: часто со многим, написанным вами, согласен.
но это темы не для такого форума, скорее для беседы за рюмкой чая.
а здесь больше интересует конкретика.
потому, когда "доходы таможни камнем вниз", переспрашиваю.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:54

  zzzzzz написав:Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны


Что значит объявил себя президентом? Разве так можно?
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:57

freeze https://www.bbc.com/news/world-latin-am ... 3PMRIBve8c
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:00

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Сейчас все зависит от армии на чью сторону она перейдет.
на сторону любой твёрдой валюты.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:00

  Сибарит написав:
  4x4 написав:Можем продолжить и здесь, если обсуждение поднятой темы интересно.

Думаю, нам стоит разобраться в терминологии, которую НБУ немного запутал.
НБУ в публичных отчетах называет Matchingом интервенцию методом выбора лучшей цены. Насколько я понимаю, метод назван в честь одноименной технической системы, позволяющей совершать сделки на МБ, которой может пользоваться не только НБУ. В каком значении используем этот термин мы - это вопрос договоренностей. Можем даже обозвать методы интервенций пылесосом и забором, лишь бы мы друг друга понимали :)
Пока результатом нашей дискуссии стало то, что я опять не понимаю, почему в одних случаях интервенции участники рынка видят, а в других - нет? Понимаю только, что показывается или скрывается НБУ вполне сознательно. Может не настолько плотно участники рынка общаются между собой?

:) НБУ ничего не запутывал. В пресс-релизе, который я Вам привел, все довольно четко и предельно корректно расписано. Нигде НБУ не называет Matching-ом интервенцию в форме выбора лучшей цены. Это Вы сделали такой вывод из публичной информации НБУ об интервенциях. RFQ(request for quotation) и Matching - это функционал, посредством которого осуществляется тот или иной вид интервенции по лучшему курсу. А называть можно как угодно, суть остается именно такой.
Теперь об интервенции по единому курсу. Два варианта. Первый - путем сбора заявок от участников с последующим пропорциональным удовлетворением в пределах установленного объема интервенции. В этом случае НБУ доводит банкам в день проведения интервенции курс интервенции, объем и возможные другие параметры интервенции (время подачи заявок, возможные целевые ограничения для покупки и прочее). Этот вариант аналогичен валютному аукциону, отличие - единый для всех курс и пропорциональное удовлетворение заявок.
Второй - путем выставления НБУ котировок в функионале Matching. В этом случае котировки обезличены, банки видят контрагента в лице НБУ (читай - интервенцию НБУ) только после акцептирования котировки. Думаю, именно такая форма интервенции по единому курсу и была осуществлена НБУ сегодня. Интервенция по единому курсу посредством функционала Matching.

Теперь касательно информации об интервенциях. Все участники рынка видят однозначную и не подлежащую сомнению информацию об интервенции только в случае валютного аукциона и в случае интервенции по единому курсу посредством сбора заявок.
В случае запроса лучшей цены - информацию о возможной интервенции видят участники списка 20-ти, которая переходит в разряд подтвержденной интервенции для банков, чьи котировки оказались наилучшими и с которыми НБУ совершил операцию.
В случае выбора лучшей цены и интервенции по единому курсу (через функционал Matching) информацию видят банки, чьи котировки акцептовал НБУ/акцептовавшие котировки, выставленные нацбанком.

От себя добавлю(я писал об этом ранее, не знаю, обратили ли Вы на это внимание)- интервенцию в форме запроса лучшего курса НБУ не использовал с апреля прошлого года. По крайней мере, это следует из официального отчета НБУ. Но это не значит, что НБУ не мог прощупывать курсовые "настроения" маркетмейкеров, выходя на них с запросом курса... без последующих сделок... :) в этом случае и возможно появление информации о "присутствии" Папы на рынке. Хотя интервенции и не было. Имхо, конечно же.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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