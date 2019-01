Додано: Чет 24 січ, 2019 00:28

freeze написав: zzzzzz написав: Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны



Что значит объявил себя президентом? Разве так можно? Что значит объявил себя президентом? Разве так можно?

Гуайдо - очільник парламенту. Парламент прийняв нещодавно (після виборів президента) резолюцію про узурпацію влади Мадуро. Приблизно так. Гуайдо - очільник парламенту. Парламент прийняв нещодавно (після виборів президента) резолюцію про узурпацію влади Мадуро. Приблизно так.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell