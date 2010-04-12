Додано: Чет 24 січ, 2019 00:00

Сибарит написав: 4x4 написав: Можем продолжить и здесь, если обсуждение поднятой темы интересно. Можем продолжить и здесь, если обсуждение поднятой темы интересно.

Думаю, нам стоит разобраться в терминологии, которую НБУ немного запутал.

НБУ в публичных отчетах называет Matchingом интервенцию методом выбора лучшей цены. Насколько я понимаю, метод назван в честь одноименной технической системы, позволяющей совершать сделки на МБ, которой может пользоваться не только НБУ. В каком значении используем этот термин мы - это вопрос договоренностей. Можем даже обозвать методы интервенций пылесосом и забором, лишь бы мы друг друга понимали

Пока результатом нашей дискуссии стало то, что я опять не понимаю, почему в одних случаях интервенции участники рынка видят, а в других - нет? Понимаю только, что показывается или скрывается НБУ вполне сознательно. Может не настолько плотно участники рынка общаются между собой? Думаю, нам стоит разобраться в терминологии, которую НБУ немного запутал.НБУ в публичных отчетах называет Matchingом интервенцию методом выбора лучшей цены. Насколько я понимаю, метод назван в честь одноименной технической системы, позволяющей совершать сделки на МБ, которой может пользоваться не только НБУ. В каком значении используем этот термин мы - это вопрос договоренностей. Можем даже обозвать методы интервенций пылесосом и забором, лишь бы мы друг друга понималиПока результатом нашей дискуссии стало то, что я опять не понимаю, почему в одних случаях интервенции участники рынка видят, а в других - нет? Понимаю только, что показывается или скрывается НБУ вполне сознательно. Может не настолько плотно участники рынка общаются между собой?

НБУ ничего не запутывал. В пресс-релизе, который я Вам привел, все довольно четко и предельно корректно расписано. Нигде НБУ не называет Matching-ом интервенцию в форме выбора лучшей цены. Это Вы сделали такой вывод из публичной информации НБУ об интервенциях. RFQ(request for quotation) и Matching - это функционал, посредством которого осуществляется тот или иной вид интервенции по лучшему курсу. А называть можно как угодно, суть остается именно такой.Теперь об интервенции по единому курсу. Два варианта. Первый - путем сбора заявок от участников с последующим пропорциональным удовлетворением в пределах установленного объема интервенции. В этом случае НБУ доводит банкам в день проведения интервенции курс интервенции, объем и возможные другие параметры интервенции (время подачи заявок, возможные целевые ограничения для покупки и прочее). Этот вариант аналогичен валютному аукциону, отличие - единый для всех курс и пропорциональное удовлетворение заявок.Второй - путем выставления НБУ котировок в функионале Matching. В этом случае котировки обезличены, банки видят контрагента в лице НБУ (читай - интервенцию НБУ) только после акцептирования котировки. Думаю, именно такая форма интервенции по единому курсу и была осуществлена НБУ сегодня. Интервенция по единому курсу посредством функционала Matching.Теперь касательно информации об интервенциях. Все участники рынка видят однозначную и не подлежащую сомнению информацию об интервенции только в случае валютного аукциона и в случае интервенции по единому курсу посредством сбора заявок.В случае запроса лучшей цены - информацию о возможной интервенции видят участники списка 20-ти, которая переходит в разряд подтвержденной интервенции для банков, чьи котировки оказались наилучшими и с которыми НБУ совершил операцию.В случае выбора лучшей цены и интервенции по единому курсу (через функционал Matching) информацию видят банки, чьи котировки акцептовал НБУ/акцептовавшие котировки, выставленные нацбанком.От себя добавлю(я писал об этом ранее, не знаю, обратили ли Вы на это внимание)- интервенцию в форме запроса лучшего курса НБУ не использовал с апреля прошлого года. По крайней мере, это следует из официального отчета НБУ. Но это не значит, что НБУ не мог прощупывать курсовые "настроения" маркетмейкеров, выходя на них с запросом курса... без последующих сделок...в этом случае и возможно появление информации о "присутствии" Папы на рынке. Хотя интервенции и не было. Имхо, конечно же.