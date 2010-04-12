Можно. Ты сам 4 года назад урку Януковича палкой выгнал... А им нельзя? Мадуро у*бан такой же. На Хусейна похож. Пусть молится, чтоб не повесили. Давно уже достал всех. Привет бродягам и ворам.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:46
Можно. Ты сам 4 года назад урку Януковича палкой выгнал... А им нельзя? Мадуро у*бан такой же. На Хусейна похож. Пусть молится, чтоб не повесили. Давно уже достал всех. Привет бродягам и ворам.
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:07
Вот тут суть местами улавливаю, только видится она несколько иначе - цепочка банкротств в каждом конкретном кейсе может закончиться и не на центробанке, а гораздо раньше.
Физикам везет меньше других - это самый рискованный тип игрока кредитного рынка, и процедура его банкротства, мягко говоря, непроста (и я не только об Украине).
Далее по пищевой цепочке - юрлица с ограниченной ответственностью, за ними корпы-публичные компании, и последние из не-банковского сегмента - организации формата "too big to fail".
Завершение цепочки видится следующим: коммерческие банки -> инвестиционные банки -> центробанки.
Чем ближе по цепочке участник "финансовой движухи" к ЦБ, тем ниже вероятность дефолта и выше - успеха. Чем дальше - наоборот
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