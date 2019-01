Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 360361362363 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 119 1. меньше 27 13% 16 2. 27 - 28.50 53% 63 3. 28.50 - 30 21% 25 4. 30-35 8% 9 5. больше 35 5% 6 Всього голосів : 119 Додано: Чет 24 січ, 2019 00:46 freeze написав: zzzzzz написав: Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны



Что значит объявил себя президентом? Разве так можно? Что значит объявил себя президентом? Разве так можно?



Можно. Ты сам 4 года назад урку Януковича палкой выгнал... А им нельзя? Мадуро у*бан такой же. На Хусейна похож. Пусть молится, чтоб не повесили. Давно уже достал всех. Привет бродягам и ворам.

https://www.youtube.com/watch?v=jFrPl3sQ1pQ Можно. Ты сам 4 года назад урку Януковича палкой выгнал... А им нельзя? Мадуро у*бан такой же. На Хусейна похож. Пусть молится, чтоб не повесили. Давно уже достал всех. Привет бродягам и ворам.

Додано: Чет 24 січ, 2019 01:07



Разумеется, лузером никто быть не хочет, но... приходится.

Такая модель может работать только тогда, когда, условно говоря, лидеров и лузеров на рынке сбалансированное количество. Не могут все участники создать добавленную стоимость, на которую можно что-то купить, потому что кукурузы (и всего остального не-эмиссионного) от этого больше не станет.Разумеется, лузером никто быть не хочет, но... приходится.





Докладываю про конечного лузера в финансовой движухе. Если есть КОНЕЧНЫЙ бенефициар, то должен быть и КОНЕЧНЫЙ лузер.

Я проиграл все в казино. Конечный лузер - мой карман.

Я проиграл все на бирже. Я проиграл деньги банка. Банк меня обанкротил и списал мой долг. При этом дом, имущество и личные финансы не трогает. Банк пошел в федрезерв, показал мои бумаги и федрезерв списал эти деньги банку.

Конечный лузер - федрезерв. Но у него станок. Ему не страшно.

А что я?

Я опять иду на биржу. Если я там не жульничал, меня с удовольствием снова туда принимают. И снова банк дает мне капитал. Им всем выгодно, чтоб движуха продолжалась. Докладываю про конечного лузера в финансовой движухе. Если есть КОНЕЧНЫЙ бенефициар, то должен быть и КОНЕЧНЫЙ лузер.Я проиграл все в казино. Конечный лузер - мой карман.Я проиграл все на бирже. Я проиграл деньги банка. Банк меня обанкротил и списал мой долг. При этом дом, имущество и личные финансы не трогает. Банк пошел в федрезерв, показал мои бумаги и федрезерв списал эти деньги банку.Конечный лузер - федрезерв. Но у него станок. Ему не страшно.А что я?Я опять иду на биржу. Если я там не жульничал, меня с удовольствием снова туда принимают. И снова банк дает мне капитал. Им всем выгодно, чтоб движуха продолжалась.



Вот тут суть местами улавливаю, только видится она несколько иначе - цепочка банкротств в каждом конкретном кейсе может закончиться и не на центробанке, а гораздо раньше.



Физикам везет меньше других - это самый рискованный тип игрока кредитного рынка, и процедура его банкротства, мягко говоря, непроста (и я не только об Украине).



Далее по пищевой цепочке - юрлица с ограниченной ответственностью, за ними корпы-публичные компании, и последние из не-банковского сегмента - организации формата "too big to fail".



Завершение цепочки видится следующим: коммерческие банки -> инвестиционные банки -> центробанки.



Вот тут суть местами улавливаю, только видится она несколько иначе - цепочка банкротств в каждом конкретном кейсе может закончиться и не на центробанке, а гораздо раньше.

Физикам везет меньше других - это самый рискованный тип игрока кредитного рынка, и процедура его банкротства, мягко говоря, непроста (и я не только об Украине).

Далее по пищевой цепочке - юрлица с ограниченной ответственностью, за ними корпы-публичные компании, и последние из не-банковского сегмента - организации формата "too big to fail".

Завершение цепочки видится следующим: коммерческие банки -> инвестиционные банки -> центробанки.

Чем ближе по цепочке участник "финансовой движухи" к ЦБ, тем ниже вероятность дефолта и выше - успеха. Чем дальше - наоборот

