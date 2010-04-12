Libo написав:zРадио написав:Такая модель может работать только тогда, когда, условно говоря, лидеров и лузеров на рынке сбалансированное количество. Не могут все участники создать добавленную стоимость, на которую можно что-то купить, потому что кукурузы (и всего остального не-эмиссионного) от этого больше не станет.
Разумеется, лузером никто быть не хочет, но... приходится.
Докладываю про конечного лузера в финансовой движухе. Если есть КОНЕЧНЫЙ бенефициар, то должен быть и КОНЕЧНЫЙ лузер.
Я проиграл все в казино. Конечный лузер - мой карман.
Я проиграл все на бирже. Я проиграл деньги банка. Банк меня обанкротил и списал мой долг. При этом дом, имущество и личные финансы не трогает. Банк пошел в федрезерв, показал мои бумаги и федрезерв списал эти деньги банку.
Конечный лузер - федрезерв. Но у него станок. Ему не страшно.
А что я?
Я опять иду на биржу. Если я там не жульничал, меня с удовольствием снова туда принимают. И снова банк дает мне капитал. Им всем выгодно, чтоб движуха продолжалась.
Вот тут суть местами улавливаю, только видится она несколько иначе - цепочка банкротств в каждом конкретном кейсе может закончиться и не на центробанке, а гораздо раньше.
Физикам везет меньше других - это самый рискованный тип игрока кредитного рынка, и процедура его банкротства, мягко говоря, непроста (и я не только об Украине).
Далее по пищевой цепочке - юрлица с ограниченной ответственностью, за ними корпы-публичные компании, и последние из не-банковского сегмента - организации формата "too big to fail".
Завершение цепочки видится следующим: коммерческие банки -> инвестиционные банки -> центробанки.
Чем ближе по цепочке участник "финансовой движухи" к ЦБ, тем ниже вероятность дефолта и выше - успеха. Чем дальше - наоборот