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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 360361362363

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 119
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
53%
63
3. 28.50 - 30
21%
25
4. 30-35
8%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 01:07

  Libo написав:
  zРадио написав:Такая модель может работать только тогда, когда, условно говоря, лидеров и лузеров на рынке сбалансированное количество. Не могут все участники создать добавленную стоимость, на которую можно что-то купить, потому что кукурузы (и всего остального не-эмиссионного) от этого больше не станет.

Разумеется, лузером никто быть не хочет, но... приходится.



Докладываю про конечного лузера в финансовой движухе. Если есть КОНЕЧНЫЙ бенефициар, то должен быть и КОНЕЧНЫЙ лузер.
Я проиграл все в казино. Конечный лузер - мой карман.
Я проиграл все на бирже. Я проиграл деньги банка. Банк меня обанкротил и списал мой долг. При этом дом, имущество и личные финансы не трогает. Банк пошел в федрезерв, показал мои бумаги и федрезерв списал эти деньги банку.
Конечный лузер - федрезерв. Но у него станок. Ему не страшно.
А что я?
Я опять иду на биржу. Если я там не жульничал, меня с удовольствием снова туда принимают. И снова банк дает мне капитал. Им всем выгодно, чтоб движуха продолжалась. 8)


Вот тут суть местами улавливаю, только видится она несколько иначе - цепочка банкротств в каждом конкретном кейсе может закончиться и не на центробанке, а гораздо раньше.

Физикам везет меньше других - это самый рискованный тип игрока кредитного рынка, и процедура его банкротства, мягко говоря, непроста (и я не только об Украине).

Далее по пищевой цепочке - юрлица с ограниченной ответственностью, за ними корпы-публичные компании, и последние из не-банковского сегмента - организации формата "too big to fail".

Завершение цепочки видится следующим: коммерческие банки -> инвестиционные банки -> центробанки.

Чем ближе по цепочке участник "финансовой движухи" к ЦБ, тем ниже вероятность дефолта и выше - успеха. Чем дальше - наоборот
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:05

ПУМБ светит 80 на покупку , интересно надолго ли ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:интересно надолго ли ?

до первых покупок на МБ.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:15

  edgar_po написав:
  zzzzzz написав:интересно надолго ли ?

до первых покупок на МБ.

По Киеву по 80 продают ПОВы, так что могут быстро залить даже до начала торгов на МБ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:22

Ну что господа ,летим к вчерашним 27.53
Без вариантов!
сірий
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