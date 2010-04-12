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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 361362363364>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 121
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
52%
63
3. 28.50 - 30
22%
27
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:57

Запорожье повы 27,70-27,85
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки «сжатия» гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 58 508,5 млн. грн. к отметке 55 199,2 млн. грн.

Динамика играет на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка.

Несмотря на очевидное «сжатие» гривневой ликвидности первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его робкое повышение к 27,79/27,84 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 23 января по обеим позициям упал на 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1380, опустившись к $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1373 на открытии торгов в Европе.

Дата: 24 января 2019 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,82/27,87 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:35

Привет из Днепра-2

Спустя 27 минут, на 10.31, безналичная пара доллар-гривня, сохранив восходящий тренд, оказалась на уровне к 27,81/27,85 UAH/USD на фоне преобладания покупок СКВ.

Дата: 24 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 27,75/27,85 UAH/USD
EUR 31,70/31,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

Дата: 24 января 2019 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,75/27,85 UAH/USD
€ 31,55/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,80/27,87 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос не изменился, офера прибавили 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 24 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,80/27,87 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос не изменился, офера прибавили 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 24 января в оптовом сегменте рынка Днепра было, реальные оптовые сделки отсутствовали.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:41

Re: Валютный рынок в контексте

/79
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:42

  zorka написав:/79

ВОТ ОН ,ДОЛГОЖДАННЫЙ ЗВОНОЧЕК!!! :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте

Доброе утро всем.

ПОВы - Николаев - .70 / .90.

Информация по ОВГЗ на 23.01.2019 - портфель вырос на 1.78 млрд. грн.(64 млн. $). Вместе с двойной(тройной) порцией обязательной продажи всё это и привело к просадке к 27.50+-.

МБ на моменте 27.82 / 27.86

Выше писали о ПУМБе - уже -20 коп на покупу 27.60 / 28.00.
swodnix
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте

наши казначеи говорят ,80 / ,83
и по тенденции - БОЛТАНКА
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:49

Re: Валютный рынок в контексте

  swodnix написав:Выше писали о ПУМБе - уже -20 коп на покупу 27.60 / 28.00.
видимо 27,80 была ошибка в стиле заманухи. Я так на Радабанк неделю назад повёлся, на сайте было 27,90 (на ГЛ курс подтвердили) а в кассе - 27,84.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:52

Re: Валютный рынок в контексте

Падают листья, с прицелом на 27
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:54

  vitaliian написав:
  swodnix написав:Выше писали о ПУМБе - уже -20 коп на покупу 27.60 / 28.00.
видимо 27,80 была ошибка в стиле заманухи. Я так на Радабанк неделю назад повёлся, на сайте было 27,90 (на ГЛ курс подтвердили) а в кассе - 27,84.

И на кассе было 27,80
Danik
 
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