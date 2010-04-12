Додано: Чет 24 січ, 2019 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки «сжатия» гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 58 508,5 млн. грн. к отметке 55 199,2 млн. грн.



Динамика играет на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка.



Несмотря на очевидное «сжатие» гривневой ликвидности первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его робкое повышение к 27,79/27,84 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 23 января по обеим позициям упал на 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 23 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1380, опустившись к $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1373 на открытии торгов в Европе.



Дата: 24 января 2019 г. на 09.52



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,82/27,87 UAH/USD

€ – 31,70/31,80 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB



US