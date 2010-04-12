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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:58
ПОВы дружно вниз с Ощадом а МБ не решается:-"да пихните его уже,кто нибудь"
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59
Привет из Днепра-3
Около 10.55 Киева «концепция» на торгах «зеленым» безналом изменилась – доллар «передумав» расти, откатился к 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
US
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:25
Привет из Днепра-4
К 11.12 котировки безналичного доллара упали к 27,74/27,77 UAH/USD, индицировав высокую значимость состояния гривневого ресурса. Последний, как было указано выше, продемонстрировал заметное сжатие.
Дополуденный откат курса безналичного доллара сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo приподнялись по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя согласуется с заметным снижением остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
US
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:31
Re: Валютный рынок в контексте
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