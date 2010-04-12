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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 361362363364

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 121
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
52%
63
3. 28.50 - 30
22%
27
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:58

ПОВы дружно вниз с Ощадом а МБ не решается:-"да пихните его уже,кто нибудь" :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59

Привет из Днепра-3

Около 10.55 Киева «концепция» на торгах «зеленым» безналом изменилась – доллар «передумав» расти, откатился к 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:25

Привет из Днепра-4

К 11.12 котировки безналичного доллара упали к 27,74/27,77 UAH/USD, индицировав высокую значимость состояния гривневого ресурса. Последний, как было указано выше, продемонстрировал заметное сжатие.

Дополуденный откат курса безналичного доллара сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo приподнялись по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.

Эта динамика показателя согласуется с заметным снижением остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Danik написав:И на кассе было 27,80

до 10-30, потом на 20 коп вниз.
edgar_po
 
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