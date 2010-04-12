RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 362363364365>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 123
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
52%
64
3. 28.50 - 30
23%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:58

ПОВы дружно вниз с Ощадом а МБ не решается:-"да пихните его уже,кто нибудь" :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59

Привет из Днепра-3

Около 10.55 Киева «концепция» на торгах «зеленым» безналом изменилась – доллар «передумав» расти, откатился к 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70271
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 8217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:25

Привет из Днепра-4

К 11.12 котировки безналичного доллара упали к 27,74/27,77 UAH/USD, индицировав высокую значимость состояния гривневого ресурса. Последний, как было указано выше, продемонстрировал заметное сжатие.

Дополуденный откат курса безналичного доллара сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo приподнялись по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.

Эта динамика показателя согласуется с заметным снижением остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70271
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 8217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Danik написав:И на кассе было 27,80

до 10:30, потом на 20 коп вниз.
edgar_po
 
Повідомлень: 92
З нами з: 09.04.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:57

27.65-27.72/27.77-27.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11293
З нами з: 19.05.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте

НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:21

Привет из Днепра-5

Около 12.05, сохранив нисходящий тренд, пара доллар-гривня на межбанке просела к 27,72/27,75 UAH/USD.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7943 UAH/USD, прибавив 12,59 коп.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «размыли» действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70-75/27,77-80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает на уровне вчерашнего дня.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении некоторого преобладания клиентского розничного «приноса» на фоне попыток рынка выровняться в баланс. При этом действующие цены изменились весьма незначительно с уровней открытия: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.

Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78/27,85 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.

Дата: 24 января 2019 г. на 12.12

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,80/27,85 UAH/USD
€ – 31,67/31,74 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70271
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 8217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:29

Доброго дня панове.Якщо в колективних думках, та настроєві немає віри в зростання курсу доляра, то приречено рано, чи пізно на падіння курсу. Колективна думка виступає показником спрямованості групової психіки, є синтезом, сплавом індивідуальних думок гравців, однією з форм раціонального, умоглядного прояву групової , колективноі свідомості і виступає потужною спонукальною силою поведінки, та дії .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 06.01.17
Подякував: 923 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:31

Привет из Днепра-6

По состоянию на 12.26 котировки безналичного доллара, сменив нисходящий тренд на рост, немного отскочили, оказавшись в указанное время на цифре 27,735/27,755 UAH/USD. «Похоже, рынок готовится к обеденному», - заметил наш консультант.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70271
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 8217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:33

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Минфин загоняет деньги мисцевых громад в ОВГЗ ?

https://www.epravda.com.ua/news/2019/01 ... QR9tzKOvv4

вовсе нет...
выборы на носу
надо , чтобы на местах люди увидели хоть какое-то покращення
поэтому нефик солить деньги на депозитах, пусть пускают их на пользу мисцевим громадам


Є маса об'єктивних чинників заганяти гроші на депозит і громади так просто не здадуться, тим більше використання % по депо набагато менш регламентоване.
Але ще краще бавитися криптою:
Перші прибутки від інвестиції у віртуальні гроші нині рахують у селі Єлизаветівка, на Дніпропетровщині.

Селяни на Дніпропетровщині стали власниками цифрових грошей
Навесні ТСН розповідала про цей експеримент: зі згоди громади сільський голова закупив криптовалюту і поклав її на рахунки селян. Що таке біткоїни, кардани та ефіріуми відтепер у Єлизаветівці знає кожен пенсіонер. Бо під новорічну ялинку селяни отримали реальні українські гроші, які вдалося заробити на криптовалюті. https://tsn.ua/tsikavinki/selo-na-dnipr ... 77736.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2204
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 362363364365>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14234 1647081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 11:50
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1398495
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 267192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.