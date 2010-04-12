Додано: Чет 24 січ, 2019 12:06

НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.

Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.

ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.