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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:58
ПОВы дружно вниз с Ощадом а МБ не решается:-"да пихните его уже,кто нибудь"
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59
Привет из Днепра-3
Около 10.55 Киева «концепция» на торгах «зеленым» безналом изменилась – доллар «передумав» расти, откатился к 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
US
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:25
Привет из Днепра-4
К 11.12 котировки безналичного доллара упали к 27,74/27,77 UAH/USD, индицировав высокую значимость состояния гривневого ресурса. Последний, как было указано выше, продемонстрировал заметное сжатие.
Дополуденный откат курса безналичного доллара сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo приподнялись по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя согласуется с заметным снижением остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
US
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:31
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:57
27.65-27.72/27.77-27.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте
НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:21
Привет из Днепра-5
Около 12.05, сохранив нисходящий тренд, пара доллар-гривня на межбанке просела к 27,72/27,75 UAH/USD.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7943 UAH/USD, прибавив 12,59 коп.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «размыли» действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70-75/27,77-80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает на уровне вчерашнего дня.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении некоторого преобладания клиентского розничного «приноса» на фоне попыток рынка выровняться в баланс. При этом действующие цены изменились весьма незначительно с уровней открытия: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78/27,85 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
Дата: 24 января 2019 г. на 12.12
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,80/27,85 UAH/USD
€ – 31,67/31,74 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
US
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:29
Доброго дня панове.Якщо в колективних думках, та настроєві немає віри в зростання курсу доляра, то приречено рано, чи пізно на падіння курсу. Колективна думка виступає показником спрямованості групової психіки, є синтезом, сплавом індивідуальних думок гравців, однією з форм раціонального, умоглядного прояву групової , колективноі свідомості і виступає потужною спонукальною силою поведінки, та дії .
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:31
Привет из Днепра-6
По состоянию на 12.26 котировки безналичного доллара, сменив нисходящий тренд на рост, немного отскочили, оказавшись в указанное время на цифре 27,735/27,755 UAH/USD. «Похоже, рынок готовится к обеденному», - заметил наш консультант.
US
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:33
Є маса об'єктивних чинників заганяти гроші на депозит і громади так просто не здадуться, тим більше використання % по депо набагато менш регламентоване.
Але ще краще бавитися криптою:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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