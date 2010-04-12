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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 362363364365

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 123
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
52%
64
3. 28.50 - 30
23%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:36

Re: Валютный рынок в контексте

/77
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:44

  zorka написав:/77

Кицьку хтось доларом затарив:)))
Хлопці - купіть у Кицьки три цеглини. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45

  4x4 написав:
  Сибарит написав:
  4x4 написав:Дальнейшее обсуждение (если есть желание) предлагаю перенести в приват .

Докатились. Серьезное обсуждение механизмов валютного рынка стесняемся вести в теме, посвященной валютному рынку.
Ну ладно, перестаю умничать...


Можем продолжить и здесь, если обсуждение поднятой темы интересно.

Интересно, и очень. Ниастанавливайтесь :D

Забодало тут уже натурально страницами проматывать забаненных флудерастов а ля чаи, зебры и прочие сомилитарки.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45

  somilitark написав:НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!

А что,после второго тура жизнь заканчивается?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:50

  tea написав:
  zorka написав:/77

Кицьку хтось доларом затарив:)))
Хлопці - купіть у Кицьки три цеглини. :mrgreen:

Набор идёт по 27.60,только в розницу через обменки,зазор на случай ревала есть,можно оптом "не принимать",а фактически отправить условного клиента к конкуренту,пусть он примет на себя риски падающего рынка.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:51

  LuckyG написав:
  somilitark написав:НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!

А что,после второго тура жизнь заканчивается?

Юлька устроит дефолт. И всем это может дойти значительно раньше, чем второй тур. А может и войну устроить - отвести войска и сказать путлеру, чтоб захватывал 10 областей.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:02

  hxbbgaf написав:Юлька устроит дефолт. И всем это может дойти значительно раньше, чем второй тур. А может и войну устроить - отвести войска и сказать путлеру, чтоб захватывал 10 областей.


Как вы живете столько лет в этом мире своих постоянных страхов и ужасов?
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:03

  LuckyG написав:
  somilitark написав:НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!

А что,после второго тура жизнь заканчивается?

Жизнь не заканчивается,но всплывает много но,я не знаю как будет исполняться бюджет,я не знаю что будет с нашим экспортом и ценами на него,я не знаю,как поведёт себя новый президент,может новый глава государства начнёт играть в популизм и сменит главу НБУ,который ведёт сейчас очень независимую политику.
Тем более бремя долгов давит,если смазать станок и запустить его,то МВФ сразу перестанет отвечать даже на телефонные звонки)))
А что вы приобретаете разместившись до лета,ведь гривну оставлять на осень это опасно,3% по грндепо и кучу рисков?
Надо смотреть на динамику экономики и политическую составляющую и делать выводы по ситуации,что бы потом не закидывали мне,мол надо упереться рогом и кричать ЭОК на уровне 22 туда и идём,или пропаловсё,50-60 к вечеру и это только начало.
А пока ждём тракторы в полях,они всё на себе вынесут,и падение промпроизводства,и низкие запасы газа в хранилищах,и отрицательный торгбаланс,и даже резкое увеличение тарифов железной дороги :wink:
Бис банк,опять широко,даже очень,вот что значит вчерашний откат не по духу времени:
USD 27.65 27.85
EUR 31.40 31.60.Бальзамчик на душу,даже не надо его булькать в тару!)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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