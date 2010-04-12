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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:36
/77
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:44
zorka написав:
/77
Кицьку хтось доларом затарив:)))
Хлопці - купіть у Кицьки три цеглини.
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tea
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45
4x4 написав: Сибарит написав: 4x4 написав:
Дальнейшее обсуждение (если есть желание) предлагаю перенести в приват .
Докатились. Серьезное обсуждение механизмов валютного рынка стесняемся вести в теме, посвященной валютному рынку.
Ну ладно, перестаю умничать...
Можем продолжить и здесь, если обсуждение поднятой темы интересно.
Интересно, и очень. Ниастанавливайтесь
Забодало тут уже натурально страницами проматывать забаненных флудерастов а ля чаи, зебры и прочие сомилитарки.
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Вадюшка
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45
somilitark написав:
НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!
А что,после второго тура жизнь заканчивается?
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LuckyG
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:50
tea написав: zorka написав:
/77
Кицьку хтось доларом затарив:)))
Хлопці - купіть у Кицьки три цеглини.
Набор идёт по 27.60,только в розницу через обменки,зазор на случай ревала есть,можно оптом "не принимать",а фактически отправить условного клиента к конкуренту,пусть он примет на себя риски падающего рынка.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:51
LuckyG написав: somilitark написав:
НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!
А что,после второго тура жизнь заканчивается?
Юлька устроит дефолт. И всем это может дойти значительно раньше, чем второй тур. А может и войну устроить - отвести войска и сказать путлеру, чтоб захватывал 10 областей.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:02
hxbbgaf написав:
Юлька устроит дефолт. И всем это может дойти значительно раньше, чем второй тур. А может и войну устроить - отвести войска и сказать путлеру, чтоб захватывал 10 областей.
Как вы живете столько лет в этом мире своих постоянных страхов и ужасов?
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Bayern
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:03
LuckyG написав: somilitark написав:
НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.
Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.
ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!
А что,после второго тура жизнь заканчивается?
Жизнь не заканчивается,но всплывает много но,я не знаю как будет исполняться бюджет,я не знаю что будет с нашим экспортом и ценами на него,я не знаю,как поведёт себя новый президент,может новый глава государства начнёт играть в популизм и сменит главу НБУ,который ведёт сейчас очень независимую политику.
Тем более бремя долгов давит,если смазать станок и запустить его,то МВФ сразу перестанет отвечать даже на телефонные звонки)))
А что вы приобретаете разместившись до лета,ведь гривну оставлять на осень это опасно,3% по грндепо и кучу рисков?
Надо смотреть на динамику экономики и политическую составляющую и делать выводы по ситуации,что бы потом не закидывали мне,мол надо упереться рогом и кричать ЭОК на уровне 22 туда и идём,или пропаловсё,50-60 к вечеру и это только начало.
А пока ждём тракторы в полях,они всё на себе вынесут,и падение промпроизводства,и низкие запасы газа в хранилищах,и отрицательный торгбаланс,и даже резкое увеличение тарифов железной дороги
Бис банк,опять широко,даже очень,вот что значит вчерашний откат не по духу времени:
USD 27.65 27.85
EUR 31.40 31.60.Бальзамчик на душу,даже не надо его булькать в тару!)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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