Додано: Чет 24 січ, 2019 13:03

LuckyG написав: somilitark написав: НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.

Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.

ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ! НБУ добился своего,скорость снижения значительно замедлилась.Но сути дела это не меняет,весна,птички,трактора всё короче давит вниз.ВВП это отдельная тема,конечно недобор по налогам будет,но займами всё покроют и жесткой монетаркой,до второго тура опасности НЕТ!

А что,после второго тура жизнь заканчивается? А что,после второго тура жизнь заканчивается?

Жизнь не заканчивается,но всплывает много но,я не знаю как будет исполняться бюджет,я не знаю что будет с нашим экспортом и ценами на него,я не знаю,как поведёт себя новый президент,может новый глава государства начнёт играть в популизм и сменит главу НБУ,который ведёт сейчас очень независимую политику.Тем более бремя долгов давит,если смазать станок и запустить его,то МВФ сразу перестанет отвечать даже на телефонные звонки)))А что вы приобретаете разместившись до лета,ведь гривну оставлять на осень это опасно,3% по грндепо и кучу рисков?Надо смотреть на динамику экономики и политическую составляющую и делать выводы по ситуации,что бы потом не закидывали мне,мол надо упереться рогом и кричать ЭОК на уровне 22 туда и идём,или пропаловсё,50-60 к вечеру и это только начало.А пока ждём тракторы в полях,они всё на себе вынесут,и падение промпроизводства,и низкие запасы газа в хранилищах,и отрицательный торгбаланс,и даже резкое увеличение тарифов железной дорогиБис банк,опять широко,даже очень,вот что значит вчерашний откат не по духу времени:USD 27.65 27.85EUR 31.40 31.60.Бальзамчик на душу,даже не надо его булькать в тару!)))