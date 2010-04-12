zzzzzz написав: Вот на таких как Вы Василий такие заголовки и расчитаны. Вам же лень посмотреть помесячную динамику. Если бы вы это сделали, то увидели что в декабре вообще произошла огромная ЖЖЖЖЖЖ промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17 Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
Кстати, в чем причина? Что такого особенное произошло в мире (или в стране), что накрылось именно машиностроение?
zzzzzz написав: Вот на таких как Вы Василий такие заголовки и расчитаны. Вам же лень посмотреть помесячную динамику. Если бы вы это сделали, то увидели что в декабре вообще произошла огромная ЖЖЖЖЖЖ промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17 Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
Кстати, в чем причина? Что такого особенное произошло в мире (или в стране), что накрылось именно машиностроение?
Может военное положение... - не? Было у нас уже резкое замедление роста ВВП после блокирования ж/д сообщения с РФ, и ничего - растём дальше..! Человек увидел что декабрь в минус и всё - зрада-зрадная. По факту + 1,1% год к году. Яя не склонен по 1 месяцу судить давайте январь-февраль посмотрим хотя бы
Мінфін цього року планує позичити 346 мільярдів гривень Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2019 рік, опублікованій на сайті Міністерства фінансів України. Згідно з документом, 58,4% загальної суми запозичень планується залучити на внутрішньому ринку. При цьому, платежі з погашення держборгу в 2019 році заплановано в обсягу 272,247 млрд грн, з яких 55,3% - платежі з внутрішнього боргу.
Starikan написав:Кстати, в чем причина? Что такого особенное произошло в мире (или в стране), что накрылось именно машиностроение?
У нас всегда декабрь был хороший, подготовка к новому году, а январь слабый, что понятно. А в этом сезоне аномалия - в декабре провал, а в январе чуть пошли продажи, видимо, сказался отложенный декабрьский спрос.