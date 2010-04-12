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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 363364365366

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 123
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
52%
64
3. 28.50 - 30
23%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:10

  дядя Caша написав: С другой, последнее масштабное размещение гривневых ОВГЗ, в котором активное участие приняли нерезиденты, требует сообразной девальвации нацвалюты


Только девальвации?
Девальвация - смогут доллары продать дороже, за большее количество бумаги.
Выходить весной, с неизбежной ревальвацией, примерно по курсу 27.

Где же выгода дать им залить по высокому курсу сейчас, а выйти по низкому? Ну, кроме как для узкого круга ограниченных людей.

К.О.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:52

НБУ купил
22 - 60 млн дол ( 1,6 млрд грн )
23 - 40 млн дол ( 1,1 млрд грн

Нерезы купили ОВГЗ на
22 - 100 млн
23 - 1742 млн грн
Итого - 1842

Еще вчера физики купили на 200 млн.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:58

  zzzzzz написав:
Вот на таких как Вы Василий такие заголовки и расчитаны. Вам же лень посмотреть помесячную динамику.
Если бы вы это сделали, то увидели что в декабре вообще произошла огромная ЖЖЖЖЖЖ
промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%

Кстати, в чем причина? Что такого особенное произошло в мире (или в стране), что накрылось именно машиностроение?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:07

  Starikan написав:
  zzzzzz написав:
Вот на таких как Вы Василий такие заголовки и расчитаны. Вам же лень посмотреть помесячную динамику.
Если бы вы это сделали, то увидели что в декабре вообще произошла огромная ЖЖЖЖЖЖ
промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%

Кстати, в чем причина? Что такого особенное произошло в мире (или в стране), что накрылось именно машиностроение?

Может военное положение... - не? Было у нас уже резкое замедление роста ВВП после блокирования ж/д сообщения с РФ, и ничего - растём дальше..!
Человек увидел что декабрь в минус и всё - зрада-зрадная. По факту + 1,1% год к году. Яя не склонен по 1 месяцу судить давайте январь-февраль посмотрим хотя бы
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:08

Мінфін цього року планує позичити 346 мільярдів гривень

Мінфін цього року планує позичити 346 мільярдів гривень
Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2019 рік, опублікованій на сайті Міністерства фінансів України. Згідно з документом, 58,4% загальної суми запозичень планується залучити на внутрішньому ринку. При цьому, платежі з погашення держборгу в 2019 році заплановано в обсягу 272,247 млрд грн, з яких 55,3% - платежі з внутрішнього боргу.

https://economics.unian.ua/finance/10420101-minfin-cogo-roku-planuye-pozichiti-346-milyardiv-griven.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:09

  Starikan написав:Кстати, в чем причина? Что такого особенное произошло в мире (или в стране), что накрылось именно машиностроение?


У нас всегда декабрь был хороший, подготовка к новому году, а январь слабый, что понятно. А в этом сезоне аномалия - в декабре провал, а в январе чуть пошли продажи, видимо, сказался отложенный декабрьский спрос.
Mazay256
 
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