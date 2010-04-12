Додано: Чет 24 січ, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 19,21 коп., на торгах четверга понизился на 8,28 коп., оказавшись на уровне 27,7865 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,59 коп., составил 27,7943 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 24 января с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала пролонгацию наблюдавшегося накануне перед закрытием сессии, роста, поднявшись вначале к 27,79/27,85 UAH/USD под давлением доминировавшего на моменте спроса. Спустя полчаса, на 10.31 «американец» на межбанке оказался на цифре 27,79/27,85 UAH/USD. Однако, это ралли продолжалось недолго, и ужо к 10.55 курс доллара понизился к 27,80/27,82, а спустя 20 минут уже был на уровне 27,74/27,77 UAH/USD.



Котировки СКВ на межбанке в четверг двигались «самостоятельно», без вмешательства регулятора. А выдохшийся уже к 10.55 Киева рост курса «американца», вероятнее всего стал следствием очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности, на которое указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 58 508,5 млн. грн. к отметке 55 199,2 млн. грн.

Для роста безналичному доллару не хватало «гривневого горючего», и полдень «американец» встретил на цифре 27,72/27,75 UAH/USD.



Вскоре на межбанке обозначилась смена настроения: игроки исподволь начали выкупать сформировавшиеся к полудню курсовые минимумы пары доллар-гривня, и на обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне более высоких цен доллара: 27,74/27,76 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20 Киева, когда стартовало «традиционное» «порционное» его повышение на пустеющем рынке. Вначале к 27,745/27,770, а уже после 15.20 «бычья» динамика, заметно ускорившись, подняла пару доллар-гривня к цифре 27,81/27,86 UAH/USD.



В дальнейшем доллар на опустевшем межбанковском валютном рынке не покидал район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,81/27,86 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 24 января.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7865 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,35% с 27,6883 UAH/USD до 27,7865 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 24 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на украинском валютном рынке из-за отсутствия дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму, радикальные «вмешательства» регулятора в торги гривневыми интервенциями) наметилось возвращение к курсовым уровням предыдущей недели, более объективно отражающим реалии сегодняшнего состояния украинской экономики, чем «перепроданный» в первой половине текущей недели «американец».



Во-вторых, к четвергу отпала нужда в массовых продажах избыточной долларовой ликвидности – сезон фискальных платежей прошел, а Минфин не анонсировав аукцион по размещению ОВГЗ.



В-третьих, в отличие от среды, 24-го на рынок из-за рубежа пришла обычная, а не двойная порция экспортной выручки.



В-четвертых, на рынке начали появляться покупатели СКВ, цена которой с 18 января упала по средневзвешенному курсу с уровня 28,0336 к отметке27,7037 UAH/USD.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в четверг рынок безналичной пары доллар–гривня сменил «окрас», став «бычьи», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, 24-го на межбанке появилась обычная, а не двойная, как накануне, порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.



В-третьих, если накануне в торгах принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на $40,0-50,0 млн., нынче в интервенциях регулятора не было нужды.



Дата: 24 января 2019 г. 16.35



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,80-82/27,90 UAH/USD (с утра – 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,78/27,85 UAH/USD)

€ – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь практически нулевой ликвидностью. Реальные сделки по сути, отсутствовали до 11.00 Киева.



По мере развития нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала, дилеры наличного «неформального» рынка Днепра дисконтировали действующие цены.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78/27,85 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на местный рынок вернулся восходящий тренд в паре доллар-гривня, следуя в кильватере настроения на валютном межбанке.



Послеобеденное подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне выросшей низкой ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено упавшей курсовой динамикой, что, как известно, больше «по душе» клиентам.



Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, сумев обеспечить некоторый прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», повысили показатели предыдущей сессии.



Дата: 24 января 2019 г. 16.54

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,75/27,80 UAH/USD (с утра 27,75/27,85 UAH/USD, к полудню 27,70-75/27,77-80 0UAH/USD)

€ 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра 31,70/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,60/31,75 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице сохраняется равновесие спроса и оферов, которое поддерживается «ненавязчивым» снижением действующих цен, сообразно нисходящему в это время тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «размыли» действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70-75/27,77-80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает на уровне предыдущего дня.



После обеда на киевском наличном рынке восстановилась сдержанная «бычья» динамика в паре доллар-гривня. Кроме того, рост наличной «зелени» сопровождался сохранением равновесия спроса и предложения.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, и это отчасти способствовало сохранению оборотов на приличном уровне: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «четверку с минусом», ликвидность сессии 24-го повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 24 января 2019 г. 16.18



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра - 27,75/27,85 UAH/USD, к полудню – 27,75/27,83 UAH/USD)

€ – 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,50/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



До полудня это настроение медленно трансформировалось – появившиеся робкие покупки СКВ создавали попытки выравнивания спроса и предложения.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении некоторого преобладания клиентского розничного «приноса» на фоне попыток рынка выровняться в баланс. При этом действующие цены изменились весьма незначительно с уровней открытия: 27,75/27,83 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья ситуация изменилась: стартовавшее с полудня «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка, катализировало клиентские покупки доллара на рынке Запорожья.



Активность покупателей нарастала, и к закрытию сессии на рынке города обозначилось преобладание клиентского спроса на доллар.



Итоговый «перекос» в направлении спроса в комплекте с «бычьими» настроениями не дали «подняться» запорожскому рынку на участке ликвидности - как и накануне обороты оказались «слабыми», заслужив «тройку» и повторив показатели предыдущей сессии.



Дата: 24 января 2019 г. на 16.05



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,78/27,85 UAH/USD (с утра - 27,82/27,87 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,85 UAH/USD)

€ – 31,62/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,74 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)



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