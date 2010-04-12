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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:24
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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vitaliian
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:24
qsa05506 написав:Перес де Куэльяр
Чи є підстави очікувати ріст чи загін за 28 найбличжим часом?
Під завдання Регулятор може створити такі умови на МБ і котирування підскочуть, але чи готові будуть гравці на таких рівнях купувати? Готівкий ринок і так мертвий, реакція на рух ближче 28 буде млява і нетривала у відсутності попиту - сезонність. Тобто, короткостроково можливі такі рухи, але прийнятніше все ж таки вниз. В кінці повідомлення є трохи думок, що писав раніше.Валютный рынок в контексте
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:27
KirillT8
НАК неделю назад покупал
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:30
zzzzzz написав:KirillT8
НАК неделю назад покупал
Да, было на 576 млн. грн. с погашением 03.04.19
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:37
KirillT8 написав: zzzzzz написав:KirillT8
НАК неделю назад покупал
Да, было на 576 млн. грн. с погашением 03.04.19
KirillT8 написав:
И Нафтогаз на 665 млн. грн.
665 или 576 , подумаешь, одно и тоже , 100 млн туда, 100 сюда
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zzzzzz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:46
Сегодня ПДВ налили так налили - 5 996,6 млн грн
Всего с начала месяца - 13 944 млн ( это месячный рекорд за всю историю )
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Чет 24 січ, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:47
/27.95*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:49
sani_2012 написав:
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Де такі курси?
Крижопіль?
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:50
tea написав:
Де такі курси? Крижопіль?
Ага , десь там .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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