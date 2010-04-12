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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 365366367368

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 123
1. меньше 27
13%
16
2. 27 - 28.50
52%
64
3. 28.50 - 30
23%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

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в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:24

  qsa05506 написав:Перес де Куэльяр
Чи є підстави очікувати ріст чи загін за 28 найбличжим часом?
Під завдання Регулятор може створити такі умови на МБ і котирування підскочуть, але чи готові будуть гравці на таких рівнях купувати? Готівкий ринок і так мертвий, реакція на рух ближче 28 буде млява і нетривала у відсутності попиту - сезонність. Тобто, короткостроково можливі такі рухи, але прийнятніше все ж таки вниз. В кінці повідомлення є трохи думок, що писав раніше.Валютный рынок в контексте
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:27

KirillT8
НАК неделю назад покупал
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:30

  zzzzzz написав:KirillT8
НАК неделю назад покупал


Да, было на 576 млн. грн. с погашением 03.04.19
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:37

  KirillT8 написав:
  zzzzzz написав:KirillT8
НАК неделю назад покупал


Да, было на 576 млн. грн. с погашением 03.04.19


  KirillT8 написав: И Нафтогаз на 665 млн. грн. :lol:


665 или 576 , подумаешь, одно и тоже , 100 млн туда, 100 сюда :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:46

:shock:
Сегодня ПДВ налили так налили - 5 996,6 млн грн

Всего с начала месяца - 13 944 млн ( это месячный рекорд за всю историю )
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 24 січ, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:47

/27.95

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:49

  sani_2012 написав:/27.95

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Де такі курси?
Крижопіль?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:50

  tea написав:Де такі курси? Крижопіль?

Ага , десь там .

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sani_2012
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