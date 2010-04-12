RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 367368369370>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 125
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
22%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:11

zzzzzz

И того за 16 и 23 января на 1 241 млрд. грн.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 11.01.11
Подякував: 103 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:11

  KirillT8 написав:zzzzzz

И того за 16 и 23 января на 1 241 млрд. грн.


Интересно, я не знал что и на этой неделе нак тарился, спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:13

  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:Рыжик крассавец 88/93 :mrgreen:


НДС даже слоника заставит подпрыгнуть. МБ возвращается в свою колею.

US


Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:18

zzzzzz
Пристраиваются временно свободные средства. Но, не более чем на квартал. Дивиденды и будущие закупки в хранилища по более приемлемым ценам знаете ли с мая-июня...
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 11.01.11
Подякував: 103 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:22

  zzzzzz написав:Рыжик крассавец 88/93 :mrgreen:


Здравствуйте.
Ехал на СТО в 14.40 ...театр Магара ,(обменка) Эдик, продажа 27.82 .
Уехал с СТО 15.10 Эдик , продажа 27.85

Креди-Агриколь продажа 27.99.
Рубль под контракт 0,4292.
холява
2
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:23

  zzzzzz написав:Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча

Суммы впечатляют, но вчера влияние операций казначейства на ликвидность, при всей щедрости, оказалось отрицательным. Не знаю, пытается ли казначейство уравновесить свои операции или это иногда получается случайно, но выглядит красиво.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 02.09.15
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:31

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча

Суммы впечатляют, но вчера влияние операций казначейства на ликвидность, при всей щедрости, оказалось отрицательным.

Ну, ОВГЗ ж... :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 25.05.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:33

4x4
Это понятно. Я про синхронизацию по времени встречных потоков :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 02.09.15
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

Почему в Украине резко обвалились таможенные поступления

https://strana.ua/articles/analysis/182415-pochemu-import-tovarov-v-ukrainu-rastet-a-postuplenija-v-hosudarstvennyj-bjudzhet-padajut.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 148 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:44

vitaliian Якого біса давати сюди посилання на ватні мізкопромивочні портали ??

Краще тут прочитати :Як в Україні ничегониделаеца: № 302 (огляд)

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10993566.html
maxprofit
 
Повідомлень: 769
З нами з: 19.11.08
Подякував: 739 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 367368369370>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, шурец і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14236 1647480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 14:36
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1398648
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 267305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.