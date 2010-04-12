Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:11
zzzzzz И того за 16 и 23 января на 1 241 млрд. грн.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:11
KirillT8 написав: zzzzzz
И того за 16 и 23 января на 1 241 млрд. грн.
Интересно, я не знал что и на этой неделе нак тарился, спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:13
Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:18
zzzzzz Пристраиваются временно свободные средства. Но, не более чем на квартал. Дивиденды и будущие закупки в хранилища по более приемлемым ценам знаете ли с мая-июня...
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:22
zzzzzz написав:
Рыжик крассавец 88/93
Здравствуйте.
Ехал на СТО в 14.40 ...театр Магара ,(обменка) Эдик, продажа 27.82 .
Уехал с СТО 15.10 Эдик , продажа 27.85
Креди-Агриколь продажа 27.99.
Рубль под контракт 0,4292.
холява
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:23
zzzzzz написав:
Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча
Суммы впечатляют, но вчера влияние операций казначейства на ликвидность, при всей щедрости, оказалось отрицательным. Не знаю, пытается ли казначейство уравновесить свои операции или это иногда получается случайно, но выглядит красиво.
Сибарит
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:31
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча
Суммы впечатляют, но вчера влияние операций казначейства на ликвидность, при всей щедрости, оказалось отрицательным.
Ну, ОВГЗ ж...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:33
4x4
Это понятно. Я про синхронизацию по времени встречных потоков
Сибарит
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:44
vitaliian
Якого біса давати сюди посилання на ватні мізкопромивочні портали ??
Краще тут прочитати :Як в Україні ничегониделаеца: № 302 (огляд)
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10993566.html
maxprofit
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