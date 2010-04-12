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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 367368369370

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 125
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
22%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:49

  maxprofit написав:vitaliian Якого біса давати сюди посилання на ватні мізкопромивочні портали ??

1. перечислите какие законы Украины нарушает сайт strana.ua 2. если считаете инфу недостоверной, обращайтесь в суд. а "ватні мізкопромивочні портали" это колхозные аргументы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 січ, 2019 17:52, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:50

  centurionus написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности Президента страны
Что значит объявил себя президентом? Разве так можно?
Гуайдо - очільник парламенту. Парламент прийняв нещодавно (після виборів президента) резолюцію про узурпацію влади Мадуро. Приблизно так.


Венесуельська криза: армія підтримала Мадуро
...
Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин із США й дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну.
https://nv.ua/ukr/world/countries/venes ... 02917.html
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:52

  Starikan написав:
  somilitark написав:Бис банк,опять широко,даже очень,вот что значит вчерашний откат не по духу времени:
USD 27.65 27.85
EUR 31.40 31.60.Бальзамчик на душу,даже не надо его булькать в тару!)))

Не вижу ничего широкого, обычное дело для банков.
Приват светит спред более 40 коп.

Или это был сарказм?

Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко.
Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону.
А рост показателя промпроизводства за год на 1% это в наших условиях банальная работа статистики,это болото,при такой низкой базе сравнения,косвенные показатели это массовые пенсии по 1700 и оф. средняя в 2600,которая выросла за год аж на 140 грн.
Но даже и такой чудесно сладкий уровень не будет чем платить,если будут обвалы пр-ва как в декабре.
Но у нас же реформы,столько хорошего сделали за 5 лет,я никогда так не жил,даже врагу не пожелаю этих прорывов :?
А рыжик действительно на МБ как пушинка взлетел,получили ОВГЗ и рассчитались с декабрьскими долгами по ПДВ,очень похоже,ну это конечно плюс,19.5% годовых без налогов в гривне рулит)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10

  somilitark написав:
Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко.
Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону.))


Не треба ля-ля. Конкретно у Львові у цієї [censored] білочки або курси не відповідають тим, що є на сайті банку, або ж "нема гривні", чи "нема долляру". Незалежно від того коли прийдеш-чи о 9-00, чи в обід. Мутна конторка для своїх, яку якраз треба під Фонд в першу чергу. Тільки от Катя Рожкова шота уваги не звертає, аж дивно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:15

Re: Валютный рынок в контексте

Якщо порівняти тиждень до тижня починаючи з 10 січня, то закінчуємо МБ трохи нижче попереднього, поступово йдемо вниз. От завтра і перевіримо закриттям п*ятниця до минулої п*ятниці, де котирування були 27.92/27.96
Перес де Куэльяр
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