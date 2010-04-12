Додано: Чет 24 січ, 2019 17:52

Starikan написав: somilitark написав: Бис банк,опять широко,даже очень,вот что значит вчерашний откат не по духу времени:

USD 27.65 27.85

EUR 31.40 31.60.Бальзамчик на душу,даже не надо его булькать в тару!))) Бис банк,опять широко,даже очень,вот что значит вчерашний откат не по духу времени:USD 27.65 27.85EUR 31.40 31.60.Бальзамчик на душу,даже не надо его булькать в тару!)))

Не вижу ничего широкого, обычное дело для банков.

Приват светит спред более 40 коп.



Или это был сарказм? Не вижу ничего широкого, обычное дело для банков.Приват светит спред более 40 коп.Или это был сарказм?

Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко.Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону.А рост показателя промпроизводства за год на 1% это в наших условиях банальная работа статистики,это болото,при такой низкой базе сравнения,косвенные показатели это массовые пенсии по 1700 и оф. средняя в 2600,которая выросла за год аж на 140 грн.Но даже и такой чудесно сладкий уровень не будет чем платить,если будут обвалы пр-ва как в декабре.Но у нас же реформы,столько хорошего сделали за 5 лет,я никогда так не жил,даже врагу не пожелаю этих прорывовА рыжик действительно на МБ как пушинка взлетел,получили ОВГЗ и рассчитались с декабрьскими долгами по ПДВ,очень похоже,ну это конечно плюс,19.5% годовых без налогов в гривне рулит)))