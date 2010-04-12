somilitark написав:Бис банк,опять широко,даже очень,вот что значит вчерашний откат не по духу времени: USD 27.65 27.85 EUR 31.40 31.60.Бальзамчик на душу,даже не надо его булькать в тару!)))
Не вижу ничего широкого, обычное дело для банков. Приват светит спред более 40 коп.
Или это был сарказм?
Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко. Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону. А рост показателя промпроизводства за год на 1% это в наших условиях банальная работа статистики,это болото,при такой низкой базе сравнения,косвенные показатели это массовые пенсии по 1700 и оф. средняя в 2600,которая выросла за год аж на 140 грн. Но даже и такой чудесно сладкий уровень не будет чем платить,если будут обвалы пр-ва как в декабре. Но у нас же реформы,столько хорошего сделали за 5 лет,я никогда так не жил,даже врагу не пожелаю этих прорывов А рыжик действительно на МБ как пушинка взлетел,получили ОВГЗ и рассчитались с декабрьскими долгами по ПДВ,очень похоже,ну это конечно плюс,19.5% годовых без налогов в гривне рулит)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав: Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко. Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону.))
Не треба ля-ля. Конкретно у Львові у цієї [censored] білочки або курси не відповідають тим, що є на сайті банку, або ж "нема гривні", чи "нема долляру". Незалежно від того коли прийдеш-чи о 9-00, чи в обід. Мутна конторка для своїх, яку якраз треба під Фонд в першу чергу. Тільки от Катя Рожкова шота уваги не звертає, аж дивно
Якщо порівняти тиждень до тижня починаючи з 10 січня, то закінчуємо МБ трохи нижче попереднього, поступово йдемо вниз. От завтра і перевіримо закриттям п*ятниця до минулої п*ятниці, де котирування були 27.92/27.96
maxprofit написав:vitaliian Якого біса давати сюди посилання на ватні мізкопромивочні портали ??
1. перечислите какие законы Украины нарушает сайт strana.ua 2. если считаете инфу недостоверной, обращайтесь в суд. а "ватні мізкопромивочні портали" это колхозные аргументы.
Здравствуйте . Я ,непосредственный участник внешнеэкономической деятельности . Ежемесячный завоз товара с разных направлений.(запад ,восток) ВСЕ , что написано в выставленной ссылке является абсолютной ложью . На протяжении последних двух лет ни я , ни те люди , которых я знаю, не могут пожаловаться на таможню . Все четко и правильно. Приехал , отбил доставку , карантинная инспекция , тарифы и налоги , оформление. Есть "бока"-спросят . Нет "бочины "-ГТД на руки и штамп в пропуске на выход. В это же день инфа в налоговой и банке . По видимому Вы знакомы с таможней только по статьям " страна.уа".
somilitark написав: Бис банк работает как валютчик,обычно очень узко,например обычно при стабильном курсе может и 5 коп спрэд нарисовать ,это для него необычайно широко. Это не реклама,просто отделения банка как правило отвечают за цифры,которые рисуют,а не просто ставят маржу в 40 копеек,а потом и банально морозятся,если ветер не угадали и он подул в другую сторону.))
Не треба ля-ля. Конкретно у Львові у цієї [censored] білочки або курси не відповідають тим, що є на сайті банку, або ж "нема гривні", чи "нема долляру". Незалежно від того коли прийдеш-чи о 9-00, чи в обід. Мутна конторка для своїх, яку якраз треба під Фонд в першу чергу. Тільки от Катя Рожкова шота уваги не звертає, аж дивно
то у вас местные рагульчики быкуют,шляхтычи везде пытаются мутить и каламутить,а в столице в белочках движняк регулярный,заработали они себе репутацию,даже многие менялы съезжают с темы,когда "не выгодно и ссыкотно",а тут реально меняют,иногда бывает чего-то не хватает,но редко,это скорее частный случай,когда толпы оленей что-то выгребают ибо дорожает,надабрать на последние,что гривна,что доллар.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
холява написав:Здравствуйте . Я ,непосредственный участник внешнеэкономической деятельности . Ежемесячный завоз товара с разных направлений.(запад ,восток) ВСЕ , что написано в выставленной ссылке является абсолютной ложью . На протяжении последних двух лет ни я , ни те люди , которых я знаю, не могут пожаловаться на таможню . Все четко и правильно. Приехал , отбил доставку , карантинная инспекция , тарифы и налоги , оформление. Есть "бока"-спросят . Нет "бочины "-ГТД на руки и штамп в пропуске на выход. В это же день инфа в налоговой и банке . По видимому Вы знакомы с таможней только по статьям " страна.уа".
Как специалист по военным вопросам и армиям третьего мира, хочу доложить, что это неверная, русская, крайне заангажированная интерпретация в духе гибридной войны и дезы. Дело в том, что министр обороны и армия там часто исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Слова министра обороны, ближайшего друга и подельника Мадуро, ни о чем не говорят. А о настроениях в венесуэльской армии говорит недавний мятеж офицеров среднего звена против Мадуро, который был с трудом подавлен.
холява написав:Здравствуйте . Я ,непосредственный участник внешнеэкономической деятельности . Ежемесячный завоз товара с разных направлений.(запад ,восток) ВСЕ , что написано в выставленной ссылке является абсолютной ложью . На протяжении последних двух лет ни я , ни те люди , которых я знаю, не могут пожаловаться на таможню . Все четко и правильно. Приехал , отбил доставку , карантинная инспекция , тарифы и налоги , оформление. Есть "бока"-спросят . Нет "бочины "-ГТД на руки и штамп в пропуске на выход. В это же день инфа в налоговой и банке . По видимому Вы знакомы с таможней только по статьям " страна.уа".
Спасибо за разъяснение. А то я хотел уже тут ругаться и обзывать ваш слепой траст. Видите, значит есть кое-какие улучшения?! А от вас только и слышишь, не ту страну назвали Гондурасом … Еще вот сходим на выборы, проголосуем разумом и через год страну не узнаем ...
холява написав:Здравствуйте . Я ,непосредственный участник внешнеэкономической деятельности . Ежемесячный завоз товара с разных направлений.(запад ,восток) ВСЕ , что написано в выставленной ссылке является абсолютной ложью . На протяжении последних двух лет ни я , ни те люди , которых я знаю, не могут пожаловаться на таможню . Все четко и правильно. Приехал , отбил доставку , карантинная инспекция , тарифы и налоги , оформление. Есть "бока"-спросят . Нет "бочины "-ГТД на руки и штамп в пропуске на выход. В это же день инфа в налоговой и банке . По видимому Вы знакомы с таможней только по статьям " страна.уа".
Спасибо за разъяснение. А то я хотел уже тут ругаться и обзывать ваш слепой траст. Видите, значит есть кое-какие улучшения?! А от вас только и слышишь, не ту страну назвали Гондурасом … Еще вот сходим на выборы, проголосуем разумом и через год страну не узнаем ...
Да ,есть много хорошего. Изменилось многое .
Но я бы хотел АКЦЕНТИРОВАТЬ Ваше внимание и других,что я писал о РАБОТЕ ТАМОЖНИ , а не о поступках некоторых нерадивых на таможне.