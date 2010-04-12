Как специалист по военным вопросам и армиям третьего мира, хочу доложить, что это неверная, русская, крайне заангажированная интерпретация в духе гибридной войны и дезы. Дело в том, что министр обороны и армия там часто исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Слова министра обороны, ближайшего друга и подельника Мадуро, ни о чем не говорят. А о настроениях в венесуэльской армии говорит недавний мятеж офицеров среднего звена против Мадуро, который был с трудом подавлен.
Венесуэльская армия давно сидит на наркотрафике и кто знает куда подует ветер при новой власти.
edvardd Я не столь обознан, но хотел бы рассмотреть перспективы роста цен на нефть и доходы РФ. События сегодняшние удобней рассматривать в зоне: https://www.mk.ru/politics/2018/12/11/o ... suele.html Хочу Вам напомнить, что на сегодня РФ подливает масла и даёт спички мелким, или ими же созданными "Мы против", не только по Латинской Америке, но по всему миру. Где ещё помнят о СССР, дойдя до ЮАР. Заварушка там(Венесуэла) - потянет за собой нефть. Значит стоит ожидать большие неприятности в Нигерии, Ливии, Египте, вообще Синай вновь зашумит,... Что будет с Катаром, Сирией, ... - Цены на нефть? - На Газ? Охрана систем трубопроводов? Железнодорожных перевозок(О Грузии 2008 ещё не забыли)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.