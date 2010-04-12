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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 368369370371

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 125
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
22%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:30

  Libo написав:
  Starikan написав:
Венесуельська криза: армія підтримала Мадуро
...
Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин із США й дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну.
https://nv.ua/ukr/world/countries/venes ... 02917.html


Как специалист по военным вопросам и армиям третьего мира, хочу доложить, что это неверная, русская, крайне заангажированная интерпретация в духе гибридной войны и дезы. Дело в том, что министр обороны и армия там часто исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Слова министра обороны, ближайшего друга и подельника Мадуро, ни о чем не говорят.
А о настроениях в венесуэльской армии говорит недавний мятеж офицеров среднего звена против Мадуро, который был с трудом подавлен. 8)

Венесуэльская армия давно сидит на наркотрафике и кто знает куда подует ветер при новой власти.

Зп повы вечер ,75-,95
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:09

edvardd
Я не столь обознан, но хотел бы рассмотреть перспективы роста цен на нефть и доходы РФ.
События сегодняшние удобней рассматривать в зоне:
https://www.mk.ru/politics/2018/12/11/o ... suele.html
Хочу Вам напомнить, что на сегодня РФ подливает масла и даёт спички мелким, или ими же созданными "Мы против", не только по Латинской Америке, но по всему миру. Где ещё помнят о СССР, дойдя до ЮАР.
Заварушка там(Венесуэла) - потянет за собой нефть.
Значит стоит ожидать большие неприятности в Нигерии, Ливии, Египте, вообще Синай вновь зашумит,... Что будет с Катаром, Сирией, ...
- Цены на нефть?
- На Газ?
Охрана систем трубопроводов?
Железнодорожных перевозок(О Грузии 2008 ещё не забыли)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 368369370371
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