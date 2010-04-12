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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 368369370371

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 125
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
22%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:30

  Libo написав:
  Starikan написав:
Венесуельська криза: армія підтримала Мадуро
...
Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин із США й дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну.
https://nv.ua/ukr/world/countries/venes ... 02917.html


Как специалист по военным вопросам и армиям третьего мира, хочу доложить, что это неверная, русская, крайне заангажированная интерпретация в духе гибридной войны и дезы. Дело в том, что министр обороны и армия там часто исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Слова министра обороны, ближайшего друга и подельника Мадуро, ни о чем не говорят.
А о настроениях в венесуэльской армии говорит недавний мятеж офицеров среднего звена против Мадуро, который был с трудом подавлен. 8)

Венесуэльская армия давно сидит на наркотрафике и кто знает куда подует ветер при новой власти.

Зп повы вечер ,75-,95
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:09

edvardd
Я не столь обознан, но хотел бы рассмотреть перспективы роста цен на нефть и доходы РФ.
События сегодняшние удобней рассматривать в зоне:
https://www.mk.ru/politics/2018/12/11/o ... suele.html
Хочу Вам напомнить, что на сегодня РФ подливает масла и даёт спички мелким, или ими же созданными "Мы против", не только по Латинской Америке, но по всему миру. Где ещё помнят о СССР, дойдя до ЮАР.
Заварушка там(Венесуэла) - потянет за собой нефть.
Значит стоит ожидать большие неприятности в Нигерии, Ливии, Египте, вообще Синай вновь зашумит,... Что будет с Катаром, Сирией, ...
- Цены на нефть?
- На Газ?
Охрана систем трубопроводов?
Железнодорожных перевозок(О Грузии 2008 ещё не забыли)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:47

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча

Суммы впечатляют, но вчера влияние операций казначейства на ликвидность, при всей щедрости, оказалось отрицательным. Не знаю, пытается ли казначейство уравновесить свои операции или это иногда получается случайно, но выглядит красиво.


По ОВГЗ было погашение на 5,3 вчера + купон ( наверно еще 0,5 )
НДС вернули на 3
----------
Привлекли 9,4
-------------
На ликвидности -0,8

Но вот сегодняяяяяяя......)))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

на прошлой неделе здесь писали про ожидания значительного укрепления гривны в ближайшем будущем, и гривна действительно начала укрепляться, вот обоснования не нашел - зашуршали панамские офшоры раскошелиться на петину тысячу под выборы или есть другие обьяснения ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:18

  Surfer написав:на прошлой неделе здесь писали про ожидания значительного укрепления гривны в ближайшем будущем, и гривна действительно начала укрепляться, вот обоснования не нашел - зашуршали панамские офшоры раскошелиться на петину тысячу под выборы или есть другие обьяснения ?

Просто :roll:, так хочется, просто :mrgreen: так надо. Мы взяли и поставили на красное,а вы? На зеро? :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:18

  Surfer написав: есть другие обьяснения ?


есть,вы накупили долларов дороже,хотите "разбогатеть" и нервно молитесь на МБ годами,что вам ещё надо,этого мало? :lol:
вы же самый мудрый и прозорливый инвестор в стране,дальше продолжать :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:29

Kudrjavuy
Вы свой бред и сюда притащили
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:36

  сірий написав:
  Surfer написав:на прошлой неделе здесь писали про ожидания значительного укрепления гривны в ближайшем будущем, и гривна действительно начала укрепляться, вот обоснования не нашел - зашуршали панамские офшоры раскошелиться на петину тысячу под выборы или есть другие обьяснения ?
Просто :roll:, так хочется, просто :mrgreen: так надо. Мы взяли и поставили на красное,а вы? На зеро? :lol:
Летом у нас принято ставить на зелёное, зимой - на красное но этой зимой многие попали на зеро! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:37

Рекомендую к прочтению отличную статью про рынок газа в Украине. Почему проиграна программа 20/20

Очень глубокий обзор по рынку газа
https://zn.ua/energy_market/gazodobycha ... 6162_.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 368369370371
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