Как специалист по военным вопросам и армиям третьего мира, хочу доложить, что это неверная, русская, крайне заангажированная интерпретация в духе гибридной войны и дезы. Дело в том, что министр обороны и армия там часто исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Слова министра обороны, ближайшего друга и подельника Мадуро, ни о чем не говорят. А о настроениях в венесуэльской армии говорит недавний мятеж офицеров среднего звена против Мадуро, который был с трудом подавлен.
Венесуэльская армия давно сидит на наркотрафике и кто знает куда подует ветер при новой власти.
edvardd Я не столь обознан, но хотел бы рассмотреть перспективы роста цен на нефть и доходы РФ. События сегодняшние удобней рассматривать в зоне: https://www.mk.ru/politics/2018/12/11/o ... suele.html Хочу Вам напомнить, что на сегодня РФ подливает масла и даёт спички мелким, или ими же созданными "Мы против", не только по Латинской Америке, но по всему миру. Где ещё помнят о СССР, дойдя до ЮАР. Заварушка там(Венесуэла) - потянет за собой нефть. Значит стоит ожидать большие неприятности в Нигерии, Ливии, Египте, вообще Синай вновь зашумит,... Что будет с Катаром, Сирией, ... - Цены на нефть? - На Газ? Охрана систем трубопроводов? Железнодорожных перевозок(О Грузии 2008 ещё не забыли)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zzzzzz написав:Та да, за вчера и сегодня 9 млрд с барского плеча
Суммы впечатляют, но вчера влияние операций казначейства на ликвидность, при всей щедрости, оказалось отрицательным. Не знаю, пытается ли казначейство уравновесить свои операции или это иногда получается случайно, но выглядит красиво.
По ОВГЗ было погашение на 5,3 вчера + купон ( наверно еще 0,5 ) НДС вернули на 3 ---------- Привлекли 9,4 ------------- На ликвидности -0,8
на прошлой неделе здесь писали про ожидания значительного укрепления гривны в ближайшем будущем, и гривна действительно начала укрепляться, вот обоснования не нашел - зашуршали панамские офшоры раскошелиться на петину тысячу под выборы или есть другие обьяснения ?
Surfer написав:на прошлой неделе здесь писали про ожидания значительного укрепления гривны в ближайшем будущем, и гривна действительно начала укрепляться, вот обоснования не нашел - зашуршали панамские офшоры раскошелиться на петину тысячу под выборы или есть другие обьяснения ?
Просто , так хочется, просто так надо. Мы взяли и поставили на красное,а вы? На зеро?
Surfer написав:на прошлой неделе здесь писали про ожидания значительного укрепления гривны в ближайшем будущем, и гривна действительно начала укрепляться, вот обоснования не нашел - зашуршали панамские офшоры раскошелиться на петину тысячу под выборы или есть другие обьяснения ?
Просто , так хочется, просто так надо. Мы взяли и поставили на красное,а вы? На зеро?
Летом у нас принято ставить на зелёное, зимой - на красное но этой зимой многие попали на зеро!