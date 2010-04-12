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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 368369370371 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 125 1. меньше 27 14% 18 2. 27 - 28.50 51% 64 3. 28.50 - 30 22% 28 4. 30-35 7% 9 5. больше 35 5% 6 Всього голосів : 125 Додано: Чет 24 січ, 2019 22:26 Re: Валютный рынок в контексте Евро потрогал 1.129 Zebra

Повідомлень: 6613 З нами з: 21.09.12 Подякував: 498 раз. Подякували: 849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 22:41 zzzzzz написав: Рекомендую к прочтению отличную статью про рынок газа в Украине. Почему проиграна программа 20/20



Очень глубокий обзор по рынку газа

https://zn.ua/energy_market/gazodobycha ... 6162_.html Рекомендую к прочтению отличную статью про рынок газа в Украине. Почему проиграна программа 20/20Очень глубокий обзор по рынку газа

нужно отправить в полтавскую область прокуратуру и сбу что бы помогли депутатам проголосовать за выдачу разрешений на добычу газа нефтегазом нужно отправить в полтавскую область прокуратуру и сбу что бы помогли депутатам проголосовать за выдачу разрешений на добычу газа нефтегазом J Повідомлень: 4291 З нами з: 19.01.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 22:47 J написав: zzzzzz написав: Рекомендую к прочтению отличную статью про рынок газа в Украине. Почему проиграна программа 20/20



Очень глубокий обзор по рынку газа

https://zn.ua/energy_market/gazodobycha ... 6162_.html Рекомендую к прочтению отличную статью про рынок газа в Украине. Почему проиграна программа 20/20Очень глубокий обзор по рынку газа

нужно отправить в полтавскую область прокуратуру и сбу что бы помогли депутатам проголосовать за выдачу разрешений на добычу газа нефтегазом нужно отправить в полтавскую область прокуратуру и сбу что бы помогли депутатам проголосовать за выдачу разрешений на добычу газа нефтегазом



А почему Полтавская область не выдает эти разрешения хотя бы прочитали?

Немного денег область не должна получать, что на территории области идет добыча полезных ископаемых? А почему Полтавская область не выдает эти разрешения хотя бы прочитали?Немного денег область не должна получать, что на территории области идет добыча полезных ископаемых? freeze 4 Повідомлень: 9287 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2717 раз. Подякували: 3757 раз. Профіль 15 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 23:29 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 19,21 коп., на торгах четверга понизился на 8,28 коп., оказавшись на уровне 27,7865 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,59 коп., составил 27,7943 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 24 января с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала пролонгацию наблюдавшегося накануне перед закрытием сессии, роста, поднявшись вначале к 27,79/27,85 UAH/USD под давлением доминировавшего на моменте спроса. Спустя полчаса, на 10.31 «американец» на МЕЖБАНКЕ оказался на цифре 27,79/27,85 UAH/USD. Однако, это ралли продолжалось недолго, и ужо к 10.55 курс доллара понизился к 27,80/27,82, а спустя 20 минут уже был на уровне 27,74/27,77 UAH/USD.



Котировки СКВ на межбанке в четверг двигались «самостоятельно», без вмешательства регулятора. А выдохшийся уже к 10.55 Киева рост курса «американца», вероятнее всего стал следствием очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности, на которое указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 58 508,5 млн. грн. к отметке 55 199,2 млн. грн.

Для роста безналичному доллару не хватало «гривневого горючего», и полдень «американец» встретил на цифре 27,72/27,75 UAH/USD.



Вскоре на межбанке обозначилась смена настроения: игроки исподволь начали выкупать сформировавшиеся к полудню курсовые минимумы пары доллар-гривня, и на обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне более высоких цен доллара: 27,74/27,76 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20 Киева, когда стартовало «традиционное» «порционное» его повышение на пустеющем рынке. Вначале к 27,745/27,770, а уже после 15.20 «бычья» динамика, заметно ускорившись, подняла пару доллар-гривня к цифре 27,81/27,86 UAH/USD.



В дальнейшем доллар на опустевшем МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ не покидал район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,81/27,86 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 24 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7865 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,35% с 27,6883 UAH/USD до 27,7865 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 24 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на украинском валютном рынке из-за отсутствия дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму, радикальные «вмешательства» регулятора в торги гривневыми интервенциями) наметилось возвращение к курсовым уровням предыдущей недели, более объективно отражающим реалии сегодняшнего состояния украинской экономики, чем «перепроданный» в первой половине текущей недели «американец».



Во-вторых, к четвергу отпала нужда в массовых продажах избыточной долларовой ликвидности – сезон фискальных платежей прошел, а Минфин не анонсировав аукцион по размещению ОВГЗ. Вдобавок Казначейство компенсировало НДС на 5,9966 млрд. грн., одномоментно обрезав продажи СКВ экспортерами. Правда это произошло уже на излете сессии.



В-третьих, в отличие от среды, 24-го на рынок из-за рубежа пришла обычная, а не двойная порция экспортной выручки.



В-четвертых, на рынке начали появляться покупатели СКВ, цена которой с 18 января упала по средневзвешенному курсу с уровня 28,0336 к отметке27,7037 UAH/USD.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 24 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в четверг рынок безналичной пары доллар–гривня сменил «окрас», став «бычьи», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, 24-го на МЕЖБАНКЕ появилась обычная, а не двойная, как накануне, порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.



В-третьих, если накануне в торгах принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на $40,0-50,0 млн., нынче в интервенциях регулятора не было нужды.



Наличный рынок, как и накануне, следовал своими курсовыми хрониками в кильватере безналичного рынка. До полудня наличная пара доллар-гривня, как и «зеленый» безнал на межбанке, снижалась, а затем, сменив тренд, инициировала восходящую динамику.



Как мы указали выше, послеобеденное «зеленое» ралли валютного межбанка, динамика которого заметно выросла после 15.45 Киева, было обусловлено действиями Казначейства, почти на 6,0 млрд. грн. нарастившего гривневую ликвидность. К слову, поскольку финансовые власти «влили» в Украинскую финансовую систему безналичную гривню, наличный доллар в течение четверга вырос достаточно скромно. С одной стороны это гривневое изобилие могло оказать на настроения «налички» лишь «опосредованное» большей частью воздействие, транслируемое «взволнованными» предфинишным «подскоком дохлой кошки» на валютном межбанке на изрядную высоту. Разумеется, у ставшего более широким гривневого ресурса найдутся и другие рычаги влияния на наличный валютный рынок, но пока радикального роста наличного «американца» мы не увидели.



Как и накануне, большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) завершили сессию 24 января в балансе спроса и предложения. Это равновесие позволило рынкам немного улучшить не самые блестящие показатели на участке ликвидности предыдущей сессии. Это произошло, несмотря на послеобеденный рост курса наличной пары доллар-гривня, вернувшего цены на уровни открытия.



Исключение составил рынок Запорожья, где активным послеобеденный спрос сумел по итогам дня «перекосить» местный рынок в сторону бидов. За этот дисбаланс запорожцы расплатились отсутствие прогресса на участке ликвидности.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0 коп. (Днепр), либо потеряла 1,0-4,0 коп. (Харьков, Киев). Офера либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо потеряли 2,0-5,0 коп. (Киев, Харьков).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» Либо не изменились (Днепр, Запорожье), либо потеряли 3,0-5,0 коп. (Харьков, Киев, Крыжополь и Одесса), позиция «предложение» либо выросла на 2,0 коп. (Днепр), либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 2,0-7,0 коп. (Харьков, Киев, Одесса и Крыжополь).



Предфинишный «подскок дохлой кошки» на валютном межбанке в комплекте со щедростью Казначейства, компенсировавшего 5,9966 млрд. грн. НДС, а также пресловутым «пятничным синдромом», исключают иные варианты развития события на торгах «зеленым» безналом 25-го, кроме «бычьего» тренда. Так что, помощь наличного рынка в составлении прогноза на пятницу может и не понадобиться.



Хотя, разумеется, наш валютный межбанк горазд на сюрпризы. Не давая повода игрокам расслабиться на торгах межбанка.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 24 января в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 24 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,80-82/27,90 UAH/USD, евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь практически нулевой ликвидностью. Реальные сделки по сути, отсутствовали до 11.00 Киева.



По мере развития нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала, дилеры наличного «неформального» рынка Днепра дисконтировали действующие цены.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,78/27,85 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на местный рынок вернулся восходящий тренд в паре доллар-гривня, следуя в кильватере настроения на валютном межбанке.



Послеобеденное подорожание наличного доллара на рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне выросшей ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено упавшей курсовой динамикой, что, как известно, больше «по душе» клиентам.



Вышеупомянутый баланс сохранился до самого завершения торгов, сумев обеспечить некоторый прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.



В течение 24 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,80-82/27,90 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 24-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты с довольно высоких уровней цен, сформированных закрытием предыдущих торгов в паре доллар-гривня на подъеме.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре снижалась, реагируя на нисходящий тренд «зеленого» безнала. Кроме того, повышение цен наличного доллара требовалось в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



В результате к 12.05 Киева в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,78/27,85 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда на местном рынке дополуденный откат сменился восходящим трендом в паре доллар-гривня.



Послеобеденное подорожание наличного доллара на оптовом рынке Днепра сопровождалось равновесием покупок и продаж на фоне выросшей ликвидности. Последнее, вероятнее всего, было обусловлено упавшей курсовой динамики, что пришлось по нраву солидным клиентам днепровского опта.



Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», повысили показатели предыдущей сессии.





На протяжении 24 января биды оптового наличного доллара повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 23 января обе позиции наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 января уровнями 31,65/31,80-83 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне снижения оферов на 2,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., позиция «предложение» выросла на 3,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 24-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в течение первой половины четверга «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 24-го почти не интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1384 к $1,1352 прибавив в течение этого промежутка времени заметные 32 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив в течение четверга позицию предложение наличного евро, учли эту «зарубежную» потерю пары евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 24 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1380, пара евро-доллар консолидировалась в диапазоне $1,1380-1,1390, который не покидала до 09.00 Киева, до старта европейской сессии форекса.



Последовавшая засим коррекция уронила пару в широкий из-за размашистых курсовых колебаний (как и полагается на торгах в Европе) диапазон $1,1330-1,1350, в котором пара дожидалась известий с заседания Евроцентробанка и пресс-конференции Марио Драги.



На новости от ЕЦБ пара «изобразила» «вежливый» зигзаг, отскочив на комментариях Драги к $1,1370. Но триумф евро на «голубиных» комментариях главы ЕЦБ длился недолго – уже к 19.30 Киева пара обвалилась в диапазон $1,1290-1,1309, который не покидала до 22.56, подтверждая наши ожидания, изложенные в предыдущем обзоре…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Опубликованные в четверг индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом. Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс пары евро-доллар опустился с уровня $1,1380 до $1,1330 по состоянию на 13.10 Киева. Курс пары евро-франк опустился на 50 пунктов до уровня 1,1266.



Сегодня на своем заседании ЕЦБ оставил свою кредитно-денежную политику без изменения. Управляющий ЕЦБ Драги заявил, что темпы роста экономики региона сдвинулись в сторону снижения. Драги отметил, что основной темой сегодняшнего заседания Управляющего Совета ЕЦБ был анализ причин замедления темпов роста экономики.



Представитель ЕС Барнье заявил сегодня, что если со стороны Великобритании не поступит каких-либо позитивных предложений, то Brexit состоится без каких-либо соглашений. Барнье отметил, что вопрос статуса ирландской границы не может быть ограничен по времени.



Курс австралийский доллар/доллар США вырос до отметки $0,7165 после публикации данных, свидетельствующих о снижении уровня безработицы в Австралии. Однако впоследствии курс опустился до отметки $0,7083. Давление на курс австралийского доллара оказало заявление банка NAB о повышении уровня процентных ставок по ипотечным кредитам вследствие повышения стоимости финансирования. Аналитики полагают, что подобный факт может стать одним из аргументов для РБА для понижения уровня основных процентных ставок.



Евро дешевеет по отношению практически ко всем основным валютам, включая доллар и иену, в ожидании пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.

Курс доллара США практически стабилен, колебания в других основных валютных парах также минимальны в четверг.



Евро к 15.20 Киева опустился до $1,1340 против $1,1380 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро снизился до ¥124,42 по сравнению со ¥124,74 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара повысился до ¥109,72 против ¥109,60 в среду.



ЕЦБ по итогам январского заседания сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях и повторил, что не собирается менять их как минимум до конца лета 2019 года. Вместе с тем ЕЦБ заявил, что намерен продолжить реинвестирование средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. QE была завершена в конце прошлого года.

Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,3027 против $1,3069 в предыдущий рабочий день на фоне сохранения опасений, связанных с неупорядоченным процессом выхода Великобритании из Евросоюза.



Курс евро, удивив профильных гуру, пошел в рост, несмотря на «голубиные» комментарии Драги.

Драги указал на риски для экономики, но его отказ вводить новую программу LTRO воодушевил евро.



Марио Драги усилил акцент на проблемах, стоящих перед экономикой еврозоны, сигнализируя о том, что Европейский центральный банк будет более осторожен в отношении отмены стимулов в случае кризиса в этом году. Удержавшись в декабре от понижения экономических оценок, президент ЕЦБ, наконец, уступил в четверг, заявив, что риски для роста «перешли в негативную плоскость». Это значительное изменение риторики по сравнению с тем, что было шесть недель назад, когда он назвал риски «в целом сбалансированными» и ограничил денежную поддержку экономики.



Евро ненадолго упал до минимального уровня этого года, после чего восстановился, поскольку Драги дал понять, что пока еще нет оснований для нового раунда программы долгосрочного кредитования (LTRO) для банков — шаг, который можно рассматривать как смягчение денежно-кредитной политики. Единая валюта снизилась на 0.2% за день до $1,1363 к 15.35 Киева. Ранее валюта падала до $1,1307.



А затем евро вошел в «крутое пике», пробив вниз концептуальнозначимую отметку 1,1300, как мы и предполагали в предыдущем обзоре.



Таким образом, пара евро-доллар продолжает обновлять минимумы каждый день. В четверг новый минимум был поставлен на отметке $1,1307 по итогам заседания ЕЦБ.



Драги не смог ничего сказать в поддержку евро хотя бы потому, что еще утром в четверг вышли данные по индексам деловых настроений PMI еврозоны за январь по первой оценке, которые показали очередное ухудшение. Так, в сфере услуг Франции индекс PMI упал с 49,0 до 47,5 против прогноза роста до 50,5 (значение ниже 50 означает спад в экономике), в промышленности Германии PMI упал с 51,5 до 49,9 (прогноз 51,5). В целом по еврозоне композитный PMI упал с 51,1 до 50,7. На этом пара евро-доллар пошла вниз с утра, затем вторая локальная волна снижения началась после выступления главы ЕЦБ Драги.



Риторика Драги была ожидаемой. Драги заявил, что «риски для экономического роста сместились к нисходящим», а последние данные выходили слабее, чем ожидалось и перечислил факторы, которые этому способствовали: более слабый спрос на экспорт, протекционизм, геополитическая напряженность, ослабление развивающихся экономик, волатильность на финансовых рынках, Brexit.



Про инструмент TLTRO (целевые долгосрочные операции рефинансирования) Драги сказал, что ряд участников заседания обсуждал TLTRO, но решение не было принято.

Отметим, что до старта программы количественного смягчения, в частности, в период после кризиса 2008 года ЕЦБ широко применял инструменты LTRO для предоставления ликвидности банкам как форму квази-количественного смягчения, так что возврат к этой практике в условиях, когда ЕЦБ скупил на баланс почти треть долга стран еврозоны, вполне логичен.



ЕЦБ берет больше времени на оценку рисков, и готов действовать в случае необходимости, однако все решения будут приниматься в марте вместе с переоценкой экономических перспектив. ЕЦБ и ранее заявлял, что до весны не собирается предпринимать каких-то действий и изменять риторику, поскольку нужно время, чтобы оценить ситуацию в экономике.



В общем, никаких сюрпризов итоги заседания ЕЦБ не принесли. Правда, после первоначальной реакции в виде снижения к $1,1305, пара евро-доллар отскочила до $1,1380, однако тенденции в целом это никак не меняет, тем более что к текущему моменту (23.00 Киева) пара уже упала на $1,1308. Главное, что каждый день цена обновляет минимумы, значит нисходящий тренд налицо. Ждем в ближайшие дни тестирования отметки $1,12 по паре евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,65/31,80-83 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне снижения на 2,0-5,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 24 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу прибавившему 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 января по спросу и по предложению не изменились.



Отечественный валютный межбанк, лишенный в четверг «волнующих» рынок драйверов (длинные выходные в стране-эмитенте доллара, астрономическое размещение ОВГЗ и т.д.) продемонстрировал «ненавязчивое» стремление вернуть курсы безналичного «американца» поближе к уровням прошлой недели по средневзвешенному курсу.



Этот тренд с одной стороны должен вернуть на рынок безналичной пары доллар-гривня «справедливость», сделав текущие котировки СКВ в большей степени соответствующими нынешнему состоянию отечественной экономики. С другой, последнее масштабное размещение гривневых ОВГЗ, в котором активное участие приняли нерезиденты, требует сообразной девальвации нацвалюты, лишая «варягов» при сезонной репатриации дивидендов дополнительных курсовых бонусов, возникающих при заниженном уровне цен пары доллар-гривня.



Кроме того, на следующей неделе высоковероятно включение в игру на валютном межбанке импортеров. Рынок, неспешно возвращая действующие цены доллара к более реальным отметкам, подобным манером должен «смягчить» вероятные курсовые отскоки.



Пока же, до завершения текущей недели восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранится, поддерживаемый последней шестимиллиардной компенсацией НДС Казначейством и пресловутым «пятничным синдромом» 25 января.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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