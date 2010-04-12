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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 369370371372

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 125
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
22%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 199,2 млн. грн. к отметке 57 695,9 млн. грн.

Динамика, став следствием масштабной компенсации НДС Казначейством и погашения ОВГЗ Минфином, играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 24 января по спросу не изменился, по предложению сел на 10,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 24 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1301, приподнявшись к $1,1320 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1323 на открытии торгов в Европе.

Дата: 25 января 2019 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,83/27,89 UAH/USD
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,4165/0,4190 UAH/RUB

US
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:09

Привет из Днепра-2

Несмотря на очевидное расширение гривневой ликвидности первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его снижение к 27,84/27,87 UAH/USD по состоянию на 10.07 Киева.

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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:20

Re: Валютный рынок в контексте

78/85
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:21

Re: Валютный рынок в контексте

приват расширил спрэд 27.500 / 28.011
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:27

Привет из Днепра-3

Спустя 17 минут, на 10.24, безналичная пара доллар-гривня, сохранив нисходящий
тренд, оказалась на уровне к 27,81/27,84 UAH/USD на фоне преобладания предложения СКВ.

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