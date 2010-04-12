Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 199,2 млн. грн. к отметке 57 695,9 млн. грн.



Динамика, став следствием масштабной компенсации НДС Казначейством и погашения ОВГЗ Минфином, играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 января с уровней: доллар – 27,60/28,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 24 января по спросу не изменился, по предложению сел на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 24 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1301, приподнявшись к $1,1320 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1323 на открытии торгов в Европе.



Дата: 25 января 2019 г. на 09.52



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,83/27,89 UAH/USD

€ – 31,62/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,4165/0,4190 UAH/RUB



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