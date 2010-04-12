RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 371372373374>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 125
1. меньше 27
14%
18
2. 27 - 28.50
51%
64
3. 28.50 - 30
22%
28
4. 30-35
7%
9
5. больше 35
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
главное найти желающих купить
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 06.04.16
Подякував: 155 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:59

  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
главное найти желающих купить
Бажаючі будуть, Регулятор натякає на напрямок і облікову, тому гравцям краще увійти зараз, поки курс тримає високим.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 06.01.17
Подякував: 938 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:00

  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
главное найти желающих купить

Если не найдут ,то укрепляж ускорится.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:00

  vitaliian написав:Білий дім готує проект заяви для президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану вздовж південного кордону. В такому випадку в адміністрації Трампа можуть зібрати понад 7 мільярдів доларів для зведення стіни.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204815/

по секрету скажу, они уже недели 2 его готовят...

Зп повы с утра 27,80-27,90
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:01

Привет из Днепра-5

Около 10.58 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,81/27,84 UAH/USD , затормозив откат и удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70306
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4516 раз.
Подякували: 8223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:04

  сірий написав:
  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всі ці підскоки під кінець сесій МБ, говорять що по вказівкі руками створені. Курс Регулятор втримує для комфортного входження в гривневі ОВДП, у вівторок знову геп буде від зливу валюти під це дійство.
главное найти желающих купить

Если не найдут ,то укрепляж ускорится.
Це Ви добре зазначили, два тільки шляхи для поповнення ЗВР. ОВДП під який тримається курс, або штовхати вниз і відбирати надлишок.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 06.01.17
Подякував: 938 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:24



Привет из Днепра-6

По состоянию на 11.17 Киева курс безналичного «американца» все еще пребывал на отметке 27,81/27,84 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения.

Дополуденный откат курса безналичного доллара, состоявшийся вопреки заметному росту гривневой ликвидности, который компенсировался изменениями в нормативах банковской деятельности, сопровождался признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по менее значимым оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.

Эта динамика показателя согласуется с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70306
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4516 раз.
Подякували: 8223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:33

Одесситы на ветке присутствуют?
Прошу порадовать информацией о тамошних котировках "неформального" наличного рынка.

Спасибо.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70306
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4516 раз.
Подякували: 8223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:43

Привет из Днепра-7

Около 11.39 безналичный «американец», возобновив откат, упал к 27,79/27,81 UAH/USD. «Покупатели попрятались, есть риски появления на рынке НБУ, хотя он выходит на межбанк в «неформальный» День банкира очень неохотно», - прокомментировал ситуацию наш гуру.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70306
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4516 раз.
Подякували: 8223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:50

  дядя Caша написав:Одесситы на ветке присутствуют?
Прошу порадовать информацией о тамошних котировках "неформального" наличного рынка.

Спасибо.

US

75/82
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 30.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 371372373374>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1422, 1423, 1424
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14239 1648335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 20:20
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1399186
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 267839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.